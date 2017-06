L'empresariat creu que la incertesa política afecta els seus negocis

Els 57% dels participants en la 28a Trobada Empresarial al Pirineu, que se celebra a la Seu d'Urgell, consideren que la incertesa en la política catalana afecta negativament les seves empreses. Així ho han manifestat en l'enquesta que l'organització del fòrum empresarial ha fet als assistents. El 24% han manifestat que l'afecta positivament i el 19% restant ha expressat que no ho sap. D'altra banda, el 78% dels participants veu perspectives de creixement en la facturació dels negocis aquest 2017 respecte de l'any anterior i, per contra, el 13% no en veu. Així mateix, el 58% de l'empresariat assistent a la trobada preveu crear nous llocs de treball en els pròxims sis mesos, mentre que el 30% no ho espera. El 49% dels participants s'ha mostrat convençut que l'actual política econòmica dels EUA és negativa.