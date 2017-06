Pacte per reduir la temporalitat a l'administració al 8% en 3 anys

La Generalitat i CCOO i UGT de Catalunya van pactar ahir reduir la temporalitat a l'administració catalana al 8% en un termini de tres anys. Segons els sindicats, l'acord comporta que la taxa de temporalitat actual, que supera el 30%, es retallarà fins al 8% en tres anys. L'acord es va aconseguir ahir a la Taula de la Funció Pública i suposa la translació a Catalunya de l'acord en el mateix sentit segellat en l'àmbit estatal, i també en aquesta reunió es va acordar que el Govern català abonarà el 2018 als empleats públics un mínim del 10% de la paga extra pendent del 2013. Això no obstant, l'acord no estableix quantes places es convocaran per complir aquest acord, encara que els sindicats consultats per Efe les xifren en unes 25.000.