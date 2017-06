La campanya de rebaixes d'estiu generarà 155.500 llocs de treball, segons Adecco

La campanya de rebaixes d'estiu generarà 155.500 llocs de treball, un 7% més que el 2016, segons Adecco, que ha ressaltat que, un any més, el consum serà l'epicentre d'aquesta campanya que inicia oficialment el proper 1 de juliol en la majoria de les comunitats autònomes.

En la campanya de rebaixes, sectors com el de distribució i retail, comerç i logística i transport seran els principals motors de creació d'ocupació.

En concret, segons Adecco, la contractació per als sectors de distribució i retail i comerç pot incrementar fins a un 30% pel que fa a d'altres mesos de l'any. Si es compara amb l'ocupació generada en la mateixa campanya del 2016, el creixement pot arribar en algunes zones al 20%.

En el sector de la logística i el transport, imprescindible en l'actualitat per l'auge de l'e-commerce, l'increment interanual de l'ocupació podria assolir el 8%.

D'altra banda, àrees com la d'atenció al client, força de vendes i la indústria tèxtil seran les que generin més nombre d'ocupacions, així com l'alta perfumeria, la cosmètica, l'electrònica, el de les joguines i la d'imatge i so, entre d'altres.

Per això, durant la campanya d'estiu s'incrementen, segons Adecco, les ofertes per a aquells perfils centrats en l'atenció al client i la força de vendes, que, en alguns casos, poden arribar a incrementar-se entre un 50% i un 60% pel que fa a la resta de mesos.

Així, promotors, depenents i comercials es converteixen en perfils estrella en aquesta campanya. Igualment, els llocs de treball que més demanda generaran en les properes setmanes seran els d'hostesses, animadors i teleoperadors, així com gestors del punt de venda, amb gran vocació comercial orientat a l'atenció al client.

Dins el sector de la distribució i retail, la demanda d'empaquetadors, caixers, inventaristes, reponedors o mossos de magatzem també augmenta considerablement en aquestes setmanes, segons Adecco.

Per comunitats autònomes, seran Catalunya (31.800), la Comunitat de Madrid (21.800) i Andalusia (18.900) les que més notaran la campanya de rebaixes, ja que generaran 72.500 ocupacions entre les tres, prop de la meitat de tot el país.

En el 'Top 5' d'autonomies que més contractes signaran hi ha també Múrcia i la Comunitat Valenciana, on 16.200 i 14.700 persones, respectivament, tindran l'oportunitat de trobar una ocupació temporal.

Els increments més significatius, en canvi, els experimentarà la Comunitat de Madrid, amb un creixement interanual del 12%, seguida de Catalunya, que generarà un 10% més d'ocupacions que el 2016, i la Comunitat Valenciana, que millorarà les seves xifres en un 8%.