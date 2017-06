Hungry Pixels: aliments amb imatge pròpia

Aliments amb imatges, textos o dibuixos personalitzats. Això és el que fa l´empresa de Santpedor Hungry Pixels, que ha estat creada per la santpedorenca Anna Salcedo. Amb un sistema únic, l´empresa pot personalitzar gairebé tota mena d´aliments: llaminadures, patates xips, formatges, pizzes, galetes, fruita i pasta, entre d´altres.

Salcedo explica que cada producte alimentari requereix la seva pròpia tècnica, les seves especificitats, i que des que va començar a investigar fins ara han passat tres anys. Tot es va iniciar, recorda, en una celebració d´aniversari en família en la qual «hi havia molta gent» i assegura que tothom va quedar impressionat pel resultat dels aliments tunejats. Abans, havia treballat durant 15 anys en una pastisseria de Santpedor i després també va treballar durant un temps en una cuina.

De totes maneres, afirma que en un primer moment només va personalitzar galetes, però es va adonar que era un món que ja estava molt explotat, així que es va posar a investigara tècnica per als altres aliments que avui ja pot personalitzar. Explica que el dibuix o imatge es fa sempre amb colorant 100% vegetal i que no altera el sabor ni la textura de l´aliment customitzat. Salcedo assegura que cada producte té la seva pròpia tècnica i que uns costen més que d´altres.

Pel que fa a clients potencials, hi ha múltiples possibilitats. Diu que tant poden ser particulars, per a una celebració, com per exemple un aniversari, un casament, un bateig o una comunió, com empreses que vulguin productes amb els seus logotips o marques o bé restaurants que vulguin significar un producte.

En aquests moments, Salcedo ja ha atès diferents clients i afirma que a qui acaba menjant aliments personalitzats «li fa molt gràcia» veure que és únic.

Tot i això, precisa que de moment només treballa sota comanda, sense acumular una gran quantitat de productes, i busca «el millor resultat final possible».

Es tracta d´una innovació culinària i, a més a més, n´ha patentat el sistema a escala mundial per evitar que se li puguin copiar la idea, ja que, segons assegura Salcedo, «personalitzar els aliments és molt temptador i correríem el risc que es copiés la manera com ho fem nosaltres».

Salcedo, que també té el suport de la seva germana Dolors en els moments que té més feina, explica que ha estat rebuda i ha pogut presentar la seva innovació gastronòmica davant de cuiners i pastissers de primer nivell.

La inventora de Hungry Pixels assegura que en tots els casos n´ha obtingut una resposta molt positiva, amb un gran interès per la idea que ha desenvolupat i que l´han animat que tiri endavant el seu projecte d´innovació gastronòmica.

Ara, el seu objectiu és poder arribar al màxim de llocs possibles i fer que el seu projecte s´estengui.