El 35% de les empreses catalanes va augmentar la seva inversió en Recursos Humans

El 35% de les empreses catalanes van decidir augmentar la seva inversió en Recursos Humans durant el 2016, segons constata la Guia del Mercat Laboral 2017 de la consultora Hays. Aquesta xifra es troba en línia amb la mitjana del mercat espanyol. Segons l'estudi, aquesta dada es va incrementar en set punts respecte el 2015, any en què la inversió va augmentar en tan sols un 28% de les companyies enquestades.

Més de la meitat (56%) de les companyies, però, assegura que la seva aposta per incrementar l'estratègia laboral i de personal de la seva empresa s'ha mantingut igual que l'any anterior, tot i que aquest percentatge disminueix respecte a 2015, quan eren 6 de cada 10 empreses les que no havien variat les seves polítiques de Recursos Humans en els últims anys. Tant el 2015 com el 2016, un 7% dels empresaris va afirmar haver reduït la seva inversió en Recursos Humans.

Un any més, la Formació és l'àrea de RRHH a la qual es destinen més recursos -un 69% de les empreses catalanes així ho van declarar- seguida de la Comunicació Interna (44%). L'atracció del talent, la compensació i beneficis i els plans de desenvolupament són altres de les àrees en què els responsables de Recursos Humans de les companyies catalanes afirmen haver augmentat el pressupost.

Malgrat que la fuga de talent és una de les principals preocupacions de les empreses catalanes, les polítiques de Recursos Humans en aquest sentit amb prou feines han augmentat en 2016. De les companyies enquestades que afirmen haver augmentat el seu pressupost destinat a polítiques per als seus empleats, tan només el 27% ho ha fet la retenció del talent intern, en línia amb la política implementada l'any anterior.

Gestió dels empleats

Sis de cada deu empreses catalanes afirma haver implementat algun canvi en el tipus de gestió amb els seus empleats. Principalment, els equips de Recursos Humans que han participat en l'estudi han apostat per un model de lideratge participatiu per fomentar la comunicació entre empleats i responsables d'equips (31%), han optat per un model menys jeràrquic per dotar de més autonomia a l'empleat (22%) o han introduït avaluacions anuals per als empleats (21%). Altres canvis que s'han aplicat han estat apostar per oficines obertes, sense despatxos (13%), o dissenyar espais lúdics que fomentin la creativitat i ajuden a crear un bon ambient laboral (8%). D'altra banda, el 39% de les empreses reconeix no haver aplicat cap canvi per millorar la gestió dels seus equips.