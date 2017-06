El jutjat requereix a l'associació de la Rampinya que convoqui ja l'assemblea

El jutjat de primera instància número tres de Manresa ha dictat una nova resolució que insta Benet Vendrell, president de la junta directiva de l'Associació de Veïns del barri de la Rampinya de Sallent, a convocar en un termini màxim de tres dies una assemblea general extraordinària de l'associació.

La nova providència judicial arriba després que la junta de l'associació no hagi donat compliment al requeriment fet per la jutgessa Beatriz Ruiz el passat 1 de juny, que instava el president de l'associació a convocar l'assemblea a mitjans de mes. Però no s'ha fet. Passat aquest termini, la part demandant, el veí del barri José María Sánchez, ha fet una nova reclamació judicial a la qual avui s'ha donat resposta.

En aquesta nova providència la jutgessa adverteix la junta directiva que, «en cas que es mantingui l'incompliment, se li podran arribar a imposar les multes coercitives que legalment correspongui». A més, alerta la jutgessa, «es podrà elevar testimoni de les presents actuacions al ministeri fiscal per si els fets poguessin ser constitutius d'un delicte de desobediència a l'autoritat judicial».

Ferran Llaquet, advocat de José María Sánchez, ha explicat a Regió7 que confien que ara sí la junta executi el requeriment judicial i que dimarts vinent convoqui l'assemblea, que es podria celebrar, si se segueixen els terminis legals, el divendres 15 de juliol.

Un únic punt del dia

Aquesta assemblea extraordinària de l'associació, que s'hauria de celebrar a l'ajuntament de Sallent, hauria de contenir un únic punt del dia: oferir als socis per part de la junta informació detallada sobre el conflicte de l'entitat respecte del runam del Cogulló i dels corresponents procediments judicials oberts amb la finalitat de prendre les decisions oportunes, segons constava en la providència dictada el passat 1 de juny.

La denúncia de l'associació de veïns de la Rampinya va motivar la sentència que deixa en l'aire la continuïtat dels abocaments al Cogulló a partir del proper dia 30. L'empresa minera ICL ha presentat un incident d'execució de sentència al TSJC perquè se li concedeixi una moratòria per continuar abocant durant dos anys al runam fins que estigui a punt la rampa de Cabanasses i pugui afrontar el trasllat de la producció de Sallent a Súria.

La reclamació de l'empresa està pendent que sigui admesa a tràmit pel jutge. Sánchez pretén reclamar a l'assemblea que es reconsiderin les accions judicials empreses contra ICL, una reconsideració que, en cas de prosperar, afavoriria els interessos de l'empresa en la seva voluntat de continuar els abocaments parcials i temporals al Cogulló.

Un conflicte que ve de lluny

El conflicte entre la junta de la Rampinya i el badaloní José María Sánchez arranca a finals dels 2014, quan aquest veí acabat d'arribar a la Rampinya va reclamar la convocatòria d'una assemblea general per debatre sobre la posició de l'associació en la qüestió del Cogulló. El desembre del 2014, Sánchez ja va aconseguir que vint-i-tres veïns del barri signessin la seva reclamació al president de l'associació, Benet Vendrell, perquè convoqués l'assemblea. En no rebre resposta, Sánchez va fer una nova petició, ja per via judicial. Després de diversos conflictes als jutjats, el resultat és aquesta providència que sembla fer imminent la convocatòria.