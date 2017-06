L'associació de la Rampinya assegura que el denunciant ja no és soci de l'entitat

L´associació de veïns del barri de la Rampinya al·lega que Sánchez «és una persona sense dret de soci i no pertany a l´Associació», segons una nota d´aquesta entitat tramesa ahir a aquest diari. L´associació, que considera que la denúncia judicial va ser «conspirada» per Sánchez, explica que aquest va ser «sancionat i expulsat reglamentàriament de l´Associació de Veíns el 24 de febrer del 2015 i ratificat en l´assemblea general ordinària del 14/11/2015», després que la junta «descobrís la seva particular recerca de signatures de persones alienes a l´associació per tal de suplantar els acords» de l´assemblea ordinària celebrada el 14 de juny de 2014.

Per la seva banda, José María Sánchez explicava a aquest diari el passat dia 14 que la reunió del febrer del 2015 hauria d´haver estat una assemblea, segons una petició judicial que havia fet ell mateix, però que en realitat va ser una reunió de la junta en què «em van insultar i em vaig sentir humiliat. Fins i tot vaig tenir por de sortir-ne agredit». El jutjat de Manresa considerava que amb aquesta reunió de la junta es donava compliment a la petició de Sánchez, però aquest, disconforme, va apel·lar a l´Audiència Provincial de Barcelona, un recurs que va ser estimat el passat mes de febrer i que ha donat com a resultat aquesta providència que obliga a convocar d´immediat un assemblea general extraordinària.

L´advocat de Sánchez afirma que el seu client continua sent soci i vocal de la junta de l´associació, ja que l´expulsió a què es refereix la junta hauria estat irregular, ja que «no es va obrir cap expedient no es va donar un termini per fer al·legacions, ni es va ratificar en l´assemblea», assegura Llaquet, que acusa la junta de no convocar des de fa tres anys les assemblees ordinàries de l´entitat establertes legalment durant el primer trimestre de cada exercici. «Tampoc recapten les quotes establertes, com a mínim des del 2015», afegeix Llaquet. Segons l´advocat, Sánchez va enviar un burofax a la junta de l´associació el desembre del 2015 reclamant que li fossin carregades les quotes, amb resultat nul, afirma Llaquet.

En resum, diu l´advocat, «si realment en tres anys no s´ha celebrat cap assemblea vol dir que alguna cosa passa».

Llegiu aquí el comunicat íntegre de l'associació

Associació de Veïns Sant Antoni del Barri de la Rampinya de la vila de Sallent

Respecte a l'article d'opinió de Regió7 en el seu editorial de 17 de juny, titulat "Cartes a la vista al Cogulló", a fi d'esvair algun malentès i clarificar alguns aspectes que no s'adiu a la realitat en el seu redactat de premsa, ens cal puntualitzar el següent:

1. Que la junta directiva d'aquesta associació és l'òrgan estatutari delegat per l'assemblea general per administrar i portar a terme el compliment dels fins de l'associació i a la pràctica dels acords de l'assemblea com a òrgan suprem a la qual s'obliga a retre comptes així es ve realitzant ordinàriament, de conformitat amb la llei i els propis estatuts. És a dir: qui pren les decisions definitives sempre és l'assemblea general. Voldríem que això quedés ben clar.

2. Respecte de la resolució judicial a la qual es fa referència i que obliga a repetir l'assemblea ordinària celebrada el 14 de juny de 2014 i exigida ara en forma d'assemblea extraordinària, arrel d'una denúncia conspirada per un anomenat "soci de l'associació", cal aclarir que és una persona sense dret de soci i no pertany a l'associació. Aclarir desemmascarar no tant la seva procedència com a nouvingut de Sallent l'estiu del 2014, sinó pel fet irregular que ha generat en el sí de l'AVV:

Es tracta d'una persona que pocs dies després de domiciliar-se a Sallent va sol·licitar incorporar-se a l'AVV com a veí del barri i fou admès amb la formalitat habitual. Després de poc temps d'estança a l'associació, es va descobrir la seva particular recerca de signatures de persones alienes a l'associació per tal de suplantar acords de la citada assemblea de 2014 i la mateixa junta directiva. Per la qual cosa va ser sancionat i expulsat reglamentàriament de l'associació de veïns el 24 de febrer de 2015 i ratificat en assemblea general ordinària de 14/11/2015. Tot i així, lluny de donar-se per vençut, encara va recorrer al jutjat per forçar una nova convocatòria d'assemblea fora de norma que li fou denegada. I recordant que les assemblees es formulen estatutàriament només per els associats.

Malgrat tot, avui és la mateixa persona quan torna ressorgir, després de tres anys d'aquella malifeta (aquesta vegada amb l'aval d'un jutjat de Manresa) per forçar novament la repetitiva assemblea i amb el mateix argument, previ a la data de compliment de la coneguda sentència per el dia 30 de juny davant l'afer de la mineria per a posar fi als abocaments a Sallent.

Així doncs, resumint el nostre rítmic contratemps, els lectors interessats podran extreure les conclusions que estimin pertinents.

Sallent, 17 de juny de 2017.