Masats celebrarà el divendres 30 al Museu de la Tècnica el seu 50è aniversari

L'empresa Masats, S.A., amb seu a Sant Salvador de Guardiola i especialitzada en la fabricació i la comercialització de sistemes de portes, tant elèctrics com pneumàtics, per a vehicles de transport de viatgers, organitzarà el proper divendres 30 de juny, una festa per celebrar el seu 50è aniversari. L'acte tindrà lloc al Museu de la Tècnica de Manresa i consistirà en un sopar de gala amenitzat per un presentador sorpresa, segons expliquen fonts de l'empresa.

L'acte estarà encapçalat per Frederic Solé, gerent de l'empresa, i reunirà prop de 300 persones entre treballadors i representants institucionals, entre els quals destaca el conseller d'Empresa i Coneixement, Jordi Baiget. En el decurs de la gala, l'empresa farà un agraïment públic a tots els treballadors que porten més de 25 anys a l'empresa.

Una empresa en creixement

En els darrers cinc anys, Masats ha incrementat la seva facturació en un 70%. L'any passat es va registrar una facturació de 42,2 milions d'euros i es van produir 21.500 equips de porta (15.000 neumàtiques i 6.500 elèctriques), 800 rampes i 240 elevadors per a minusvàlids.

L'empresa disposa d'unes instal·lacions que ocupen 14.626 m2 a Sant Salvador de Guardiola. L'exportació representa actualment el 54% de la seva producció, i arriba a un total de 45 països de diferents continents, com Polònia (per les plantes productives de les principals marques), Mèxic, Portugal, Malàisia i Alemanya, entre d'altres. Masats compta amb una plantilla integrada per més de 300 treballadors

Entre els seus reptes de futur, l'empresa explica que pretén consolidar la seva posició en el sector del ferrocarril, on Masats ja treballa des de fa uns anys, i en el qual «ja es comencen a tenir comandes a llarg termini, així com la introducció de les portes d'andana, un sector totalment diferent de les portes embarcades a vehicles que s'han realitzat fins al moment», segons expliquen les fonts de la companyia. L'octubre de 2016 Masats va presentar a la fira Innotrans la producció de portes d'andana.

Una mica d'història

Els orígens de l'empresa es remunten a l'any 1953 per part del . Salvador Alapont, amb l'empresa Salvador Alapont Masats, dedicada a la reparació de vehicles en general. L'any 1967 es va constuir l'actual Masats, inicialment creada per al servei regular de Viatgers.

L'any 1974, es construeix el primer edifici de 1.000m2 a Sant Salvador de Guardiola, que ha tingut succesives ampliacions fins a l'actualitat. L'any 1979 les activitats de transport i de fabricació d'equips s'unifiquen en la societat S.A. Masats

L'any 1988, es crea una nova societat amb capital compartit, anomenada Bode Masats S.A, dedicada a la fabricació de portes d'alumini per a autobusos i autocars. Això és possible gràcies a l'acord amb l'empresa alemanya Gebr. Bode GmbH & Co.

L'any 1995, es va desenvolupar una nova línia d'equips elèctrics dissenyats específicament per a l'accionament de portes, el que va significar un important salt tecnològic en els sistemes emprats fins llavors.

La fabricació de rampes automàtiques d'accés de persones amb mobilitat reudïda per a vehicles urbans va començar l'any 1999, convertint a la companyia en proveïdor de sistemes complerts d'accessibilitat per a vehicles. Dos anys més tard, s'inaugura un nou edifici d'oficines que contribueix a una coordinació i eficiència.

L'any 2002, el carrosser Irizar S. Coop, s'incorpora com a accionista majoritari de Masats, el que es tradueix en una obertura a mercats internacionals, mitjançant una innovadora metodologia, basada en el treball en equip.

L'any 2003, es fusionen les societats S.A. Masats i Bode Masats S.A, en la nova Masats S.A, passant així a ser el segon fabricant europeu de sistemes de portes. El mateix any, l'empresa Gebr. Bode GmbH & Co. es desvincula com accionista de Masats.

L'any 2004, Masats incorpora la porta corredissa elèctrica, de disseny compacte, i gran rapidesa de moviment, i el 2008, després d'algunes col·laboracions esporàdiques en el sector del ferrocarril, Masats pren la decisió estratègica de desenvolupar una gamma de productes específics per aquest sector.

L'any 2013, es va crar als Estats Units Masats LLC, una filial productiva situada a l'estat de Geòrgia, per poder atendre els clients nord-americans.