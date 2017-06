L'associació denuncia que el demandant no és soci

L'Associació de Veïns del Barri de la Rampinya al·lega que Sánchez «és una persona sense dret de soci i no pertany a l'associació», segons un comunicat de l'entitat tramesa ahir a aquest diari. L'associació, que considera que la denúncia judicial va ser «conspirada» per Sánchez, explica que aquest va ser «sancionat i expulsat reglamentàriament de l'associació de veïns el 24 de febrer del 2015 i ratificat en l'assemblea general ordinària del 14/11/2015», després que la junta «descobrís la seva particular recerca de signatures de persones alienes a l'associació per tal de suplantar els acords» de l'assemblea ordinària celebrada el 14 de juny del 2014. (Vegeu el comunicat íntegre de l'associació a la web de Regió7)

Per la seva banda, José María Sánchez explicava a aquest diari el dia 14 de juny que la reunió del febrer del 2015 hauria d'haver estat una assemblea, segons una petició judicial que havia fet ell mateix, però que en realitat va ser una reunió de la junta en què «em van insultar i em vaig sentir humiliat». El jutjat de Manresa considerava que amb aquesta reunió de la junta es donava compliment a la petició de Sánchez, però aquest, disconforme, va apel·lar a l'Audiència de Barcelona un recurs que va ser estimat el mes de febrer passat i que ha donat com a resultat aquesta providència que obliga a convocar immediatament una assemblea general extraordinària.

L'advocat de Sánchez afirma que el seu client continua sent soci i vocal de la junta de l'associació, ja que l'expulsió a què es refereix la junta hauria estat irregular, ja que «no es va obrir cap expedient, no es va donar un termini per fer al·legacions, ni es va ratificar en l'assemblea», diu Llaquet, que acusa la junta de no convocar des de fa tres anys les assemblees ordinàries de l'entitat establertes legalment durant el primer trimestre de cada exercici. «Tampoc no recapten les quotes establertes, com a mínim des del 2015», afegeix Llaquet. Segons l'advocat, Sánchez va enviar un burofax a la junta el desembre del 2015 reclamant que li fossin carregades les quotes, amb resultat nul.