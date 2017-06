La surienca Mar Reguant, Premi Fundació Banc Sabadell a la Investigació Econòmica

Mar Reguant, nascuda el 1984, ha estudiat des d'una perspectiva teòrica i empírica el funcionament de les subhastes als mercats elèctrics, en els quals les diferents empreses ofereixen la seva capacitat disponible a diferents preus. A més, ha contribuït en l'estudi d'aquests mercats introduint en l'anàlisi aspectes clau com els diferents costos de temps derivats de l'encesa i engegada de les centrals.

També ha desenvolupat una fructífera línia d'investigació en economia mediambiental. En particular, ha estudiat els mercats d'emissions de diòxid de carboni, ha comparat diferents mecanismes per reduir la contaminació. La seva recerca mostra que les polítiques de competència augmenten l'eficiència de les polítiques mediambientals.

Mar Reguant és llicenciada en Economia per la Universitat Autònoma de Barcelona i doctora en Economia pel MIT (Massachusetts Institute of Technology), al qual va accedir mitjançant una de les escasses beques del programa d'intercanvi que atorgava La Caixa. Abans ja havia treballat com a ajudant de recerca a la UAB i el 2006 va rebre el premi extraordinari final de carrera d'aquesta mateixa universitat. Posteriorment ha estat professora a la Universitat de Stanford i actualment és professora de la Northwestern University en Evanston, a Illinois. Des de fa onze anys resideix als Estats Units.

Ahir explicava a Regió7 des d'Escòcia que el guardó «m'ha agafat de sorpresa», i afirmava que suposa «un premi molt important» en la seva trajectòria acadèmica, en què també figura un Sloan Research Fellowship, un reconeixement nord-americà que han rebut diversos premis Nobel.

El Premi Fundació Banc Sabadell a la Investigació Econòmi-ca, la dotació del qual ascendeix a 30.000 euros, pretén encoratjar i reconèixer el treball dels investigadors en els camps del coneixement econòmic, empresarial, jurídic i social, i contribuir en l'anàlisi i formulació d'alternatives que promoguin el benestar social. Es convoca des de l'any 2002 i té caràcter anual. S'adreça a investigadors menors de 40 anys que tenen un currículum d'investigació excel·lent en aquests camps. Els candidats al premi poden ser proposats per universitats, centres acadèmics i de recerca, fundacions, empreses i altres institucions tant estatals com internacionals. Entre els seus guanyadors, acadèmics i especialistes del conjunt de l'estat figuren els catalans Pol Antràs (2009) i Xavier Sala i Martín (2002). El jurat del guardó de l'edició d'enguany ha estat integrat per Josep Oliu Creus, José Ramón Álvarez-Rendueles Medina, Olympia Bover Hidirogiu, José Manuel Campa Fernández, Álvaro Cuervo García, Ana Isabel Fernández Álvarez, Jordi Galí Garreta, Teresa Garcia-Milà Lloveras, Luis Garicano Gabilondo, Soledad Núñez Ramos, Rafael Repullo Labrador, Juan Antonio Vázquez García i Gonzalo Barettino Coloma.