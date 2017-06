La llista de morosos d'Hisenda inclou 4.549 deutors, un 4,6% menys que l'anterior

L'Agència Tributària ha publicat aquest divendres la nova llista de morosos per persones i empreses que mantenen deutes o sancions de més d'un milions d'euros. La llista, la tercera que fins ara s'ha publicat per part del ministeri d'Hisenda i Funció Pública, té 4.549 deutors, un 4,6% menys que l'última publicada, i un deute pendent de pagar a les arques de l'Estat per valor de 15.400 milions d'euros, el 2% menys que l'anterior, segons les dades publicades per l'Agència Tributària. El deutor més important en aquesta llista és la immobiliària Reyal Urbis, amb una mora de 363 milions, i Oceanus Maritime Limited amb 227 milions. L'exbanquer Mario Conde apareix amb 9,9 milions i Juan Francisco Matamoros amb un milió d'euros.

El rànquing de deutors amb més de 100 milions de deutes a més de Reyal Urbis i Oceanus Maritime s'acompanya de la immobiliària Nozar amb 198 milions i Vittone 1842 SL Unipersonal amb 134 milions.

Entre els noms propis, es manté Mario Conde, i s'incorporen el televisiu 'Kiko' Matamoros, amb 1 milió d'euros, i Patrícia Conde, amb 1,236 milions. Per contra, desapareix de la llista el motorista Dani Pedrosa i el futbolista Dani Alves.

En relació amb les entitats esportives catalanes que estan incloses a la llista destaca el Club Esportiu Lleida amb 11,4 milions d'euros, i el Club Bàsquet Girona amb poc més de 10 milions d'euros.