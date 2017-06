Cinc projectes aspiren a guanyar l'Universitat Emprèn

El programa Universitat Emprèn tanca la seva vuitena edició el dijous 29 de juny amb la presentació dels projectes i l'entrega de premis en un acte obert al públic. La jornada, que començarà a les 16 h, tindrà lloc a la sala d'actes de la FUB2. En l'edició d'enguany s'han rebut cinc projectes empresarials de diferents àmbits, tots mitjançant la via lliure (format on els alumnes desenvolupen una idea pròpia). Els projectes van des d'una cadena de restaurants saludables i ecològics fins al lloguer d'ecoallotjaments integrats a la natura, passant per una pastisseria especialitzada en pastissos de fondant i galetes personalitzades a domicili, un food truck vegetarià i, finalment, la fabricació i venda de bosses naturals, ecològiques i personalitzades.