Optimisme al sector turístic de la Catalunya Central a l'estiu

El sector turístic de la Catalunya Central encara amb optimisme els mesos d'estiu i preveu ocupacions d'entre el 60 i el 80%, tot i que confien que les reserves d'última hora segurament facin créixer aquestes xifres.

El turisme rural és un dels punts forts del territori, i en algunes comarques com el Berguedà, amb un alt nombre d'establiments, a l'agost ja s'aproxima al 80% i s'espera que s'acabi d'omplir amb el temps que falta.

El Berguedà és una de les comarques amb més cases rurals del país, i aquest tipus de turisme, juntament amb els càmpings, és el que té més demanda al territori.

L'ocupació és desigual i el juliol sol ser més fluix que l'agost. En aquest sentit, l'ocupació durant el juliol és, a hores d'ara, del 60-65%, mentre que per a l'agost, que és el mes més fort, ja se situa entre els 75 i el 80% i s'espera que s'acabi d'omplir amb el temps que falta. Pel que fa al perfil del turista, el 50% són d'origen català, mentre que la resta són estrangers.

El president de l'Associació de Turisme Rural del Berguedà, Jordi Pellicer, va explicar que, a diferència dels catalans, els estrangers fan les reserves amb molt més temps d'antelació. Pellicer explica que les principals demandes són cases grans, amb piscina i amb espais oberts i coberts del sol a fora. Montserrat és el principal atractiu del Bages. En aquesta comarca, les previsions hoteleres se situen entre el 30 i el 40%, ja que no sol ser destí turístic en els mesos d'estiu i és una de les èpoques més fluixes de l'any. En canvi, Montserrat és, com sempre, un dels llocs que rep més turistes de la comarca també durant els mesos d'estiu. En aquest indret, les xifres són bastant semblants a les de l'any passat. L'hotel Abat Cisneros té una ocupació prevista al juliol del 70%, i del prop del 80% a l'agost, i les cel·les Abat Marcet estan entre el 60 i el 65% per al juliol i al 75% a l'agost.

Les cases rurals de l'Alta Anoia afronten l'estiu amb bones previsions i s'espera que moltes puguin penjar el cartell de complet, amb unes xifres similars a les de l'any passat.

Des del Gremi d'Hostaleria del Solsonès, la majoria d'establiments han confirmat que esperen que l'estiu d'aquest any sigui similar al de l'any passat, tot i que alguns, fins tot, asseguren que poden créixer fins al 10%. A hores d'ara les reserves se situen entre el 60% el mes de juliol i el 80% a l'agost.

Tot i això s'espera que les reserves d'última hora facin augmentar aquestes xifres, sobretot a l'agost, quan s'espera omplir molts dels establiments. El perfil de turista majoritari són famílies d'origen català.