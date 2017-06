Seat rep 10.130 propostes de nom per batejar el seu nou SUV

La companyia automobilística Seat, amb fàbrica a Martorell, ha rebut un total de 10.130 propostes diferents de noms de la toponímia espanyola per batejar el seu nou SUV, que sortirà al mercat el 2018. El concurs que ha fet Seat per buscar nom per a aquest model ha mobilitzat 133.332 ciutadans de 106 països i va tancar dijous la seva primera fase, en la qual s'havien de presentar les propostes. En un comunicat, el president de Seat, Luca de Meo, es va mostrar satisfet per l'acollida del concurs, ja que «els resultats han desbordat qualsevol previsió»·