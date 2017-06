La bombolla del deute públic

La Reserva Federal (Fed) dels EUA, amb Janet Yellen al capdavant, ha tornat a apujar el tipus d´interès. Ara es troba a l´1,25%. Continua sent molt baix, però marca un canvi de tendència important. Per primera vegada en gairebé una dècada, el preu més important de l´economia abandona el terreny sepulcral del 0%.

El propòsit d´aquesta progressiva escalada és el d´ajustar el cost del finançament del conjunt de l´economia a uns nivells que no indueixin a la generació de noves bombolles. Tot i els increments recents, encara ens estem movent en unes cotes històricament molt baixes.

Més enllà del simbolisme d´aquesta pujada, a la política monetària de la Fed encara li queda molt camí a l´alça per recórrer durant els propers anys. No només a l´hora de continuar elevant el tipus d´interès, sinó també a l´hora de reduir els voluminosos estocs de deute públic i hipoteques tòxiques que acumula el banc emissor en el seu balanç de situació.

Per tenir una referència, l´interès fixat manu militari per la Fed, en esclatar la gran recessió del 2008, va passar del 5% al 0,25% a final d´any. Alhora, les operacions orquestrades de rescat bancari i ajuda a l´Estat van significar multiplicar el balanç del Banc Central per cinc, i passar d´un actiu total inferior al bilió de dòlars als 4,5 bilions actuals. En termes del PIB, significa passar del 6% el 2007 al 30% el 2015.

Segons les paraules del governador anterior de la Fed, Ben Bernanke, havien après la lliçó de Milton Friedman, el difunt líder de l´Escola de Chicago. Amb l´esclat de la crisi, la política monetària no operaria amb cap restricció i serviria per finançar il·limitadament, i a cost nul, qualsevol institució governamental o bancària (amb l´excepció de Lehman Brothers).

Els instruments que utilitzen actualment els bancs centrals per executar la política monetària són tres: les operacions de mercat obert, les facilitats permanents i les reserves mínimes obligatòries de la banca comercial. Aquest darrer és la proporció dels dipòsits que les entitats financeres han de tenir en caixa. Als EUA és el 10% (a l´eurozona l´1%). Per tant, els bancs tenen l´obligació de guardar només 10 dòlars (1 euro) de cada 100 dipositats en comptes a la vista. La resta es dedica a préstecs, fet que permet la multiplicació del crèdit i la creació de diner fictici o virtual. Potencialment, cada dòlar que entra en un banc pot arribar a multiplicar-se per deu (per cent en el cas de l´euro). Forma part del misteri de la banca, tan important com desconegut.

Pel que fa a les facilitats permanents, aquestes són de dos tipus: la facilitat marginal de crèdit, que permet a les entitats financeres obtenir crèdit a un dia a un tipus d´interès predeterminat, i la facilitat marginal de dipòsit, que els permet efectuar dipòsits a un dia remunerats també a un tipus d´interès.

Les operacions de mercat obert, la més important i utilitzada, són la compra, per part del Banc Central, de títols de deute públic a un banc comercial. Quan els Estats s´endeuten, els bancs subscriuen el deute públic (la relació estat-banca forma part d´una amistat natural que ve de lluny). El Banc Central paga al banc comercial en el compte que aquest manté amb el primer. I el banc comercial, en augmentar les seves reserves bancàries, podrà utilitzar-les en qualsevol moment per concedir préstecs. A més, el tipus d´interès fixat pel Banc Central en aquestes subhastes és el referent principal del mercat bancari, ja que s´utilitza de referència bàsica.

Així, tradicionalment, els bancs centrals han influït sobre les taxes d´interès del conjunt de l´economia perquè els bancs privats depenien del finançament que podien aconseguir en el mercat interbancari i eren els bancs centrals els que controlaven indirectament l´interbancari. Si el banc central apujava els tipus, el finançament de l´interbancari s´encaria i els bancs privats acabaven traslladant la pujada a famílies i empreses.

En l´actualitat, però, els bancs privats no tenen cap necessitat de recórrer a l´interbancari: com a resultat dels programes de flexibilització quantitativa dirigits pels bancs centrals, el finançament il·limitat a cost nul fa que literalment nedin en piscines de liquiditat. Per contrarestar-ho, la Fed intenta retirar aquest excés de liquiditat pagant els bancs perquè li prestin el seu excés de reserves. Malgrat tot, aquesta és una política transitòria i, a mitjà termini, no li quedarà cap més remei que desfer el programa de compra de deute públic. Haurà, per tant, de revendre les Lletres del Tresor i Obligacions de l´Estat que ha adquirit massivament durant els últims anys.

Què passarà quan es posin a la venda bilions de títols de deute públic? Que el seu preu baixarà en picat, el tipus d´interès pujarà i la monstruosa bombolla de deute públic, la mare de totes les bombolles, col·lapsarà. El perill de contagi a les borses serà imminent.

Als EUA, des del 2008, dos bilions de dòlars s´han destinat a finançar la compra de les accions pròpies. No és d´estranyar que l´índex Dow Jones estigui en màxims històrics, ni que la ràtio del preu de les accions sobre els beneficis assoleixi també cotes de vertigen.

Ens trobem a les portes d´un nou crac borsari mundial? Caldrà seguir amb molta atenció la política monetària de la Fed i dels principals bancs centrals.