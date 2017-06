Fotografia Vert: Tres generacions amb l´objectiu

Parlar del cognom Vert a Manresa és sinònim de parlar de fotografia. I és que des de fa 85 anys la família està lligada a aquest món. Actualment és Montse Vert qui està al capdavant del negoci, que va fundar el seu avi Joan Vert i que després va continuar Joaquim Vert, pare de la Montse i fill del fundador.

Els orígens de Fotografia Vert es remunten al 1932, quan Joan Vert, nascut a Barcelona el 1909 i que es va traslladar a Manresa als 18 anys, el 1932 es va establir com a professional de cara al públic en obrir el seu primer estudi al carrer Ginjoler. Abans havia començat a treballar a la botiga de fotografia d´Enric Masana, al carrer del Born, on va aprendre l´ofici de fotògraf i va tenir accés als millors aparells del moment. Hi va treballar 7 anys, durant els quals es va especialitzar en les tècniques fotogràfiques i va esdevenir fotògraf professional. Tot i l´obertura del seu negoci, va mantenir la col·laboració amb Masana.

Una de les activitats que més han caracteritzat Vert és l´edició de postals. Joan Vert ho va començar a fer el 1933, en aquell moment sota la marca Masana, i a partir del 1940 amb la marca Vert. Aquesta activitat s´ha mantingut fins a l´actualitat i, de fet, vert té un important arxiu amb imatges de la ciutat.

Anys més tard, el 1952, l´estudi fotogràfic es va traslladar a un pis situat a la Muralla del Carme, 4, on la seva esposa, Dolors Bonvehí, l´ajudava també en el negoci. Va ser el 1960 quan l´únic fill del matrimoni, Joaquim Vert, es va incorporar al negoci familiar, on va començar a aprendre l´ofici i, a més, va estudiar tot el relacionat amb la fotografia als Estudis Sautés i Guirau de Barcelona.

Joaquim Vert va seguir la línia del seu pare i el 1970 va ampliar el negoci i va obrir un segon establiment al número 8 del carrer Urgell també de Manresa, que estava regentada per la seva esposa, Maria Carme Bover. Va ser el 1986 quan Vert va traslladar l´estudi a l´actual ubicació del carrer Sobrerroca, encara que, entremig, Joan Vert, el 1974, es va jubilar, en fer els 65 anys. La botiga del carrer Urgell es va mantenir oberta fins al 2010, quan Maria Carme Bover es va jubilar.

Joaquim Vert ha tingut una gran i fructifera activitat fotogràfica, amb la realització de més de 2.500 reportatges de casaments i uns quants milers de primeres comunions i altres actes socials des de l´any 1965. Al llarg d´aquests anys, però, ha anat evolucionant al ritme que també ho ha fet la tècnica i la tecnologia.

Actualment, Montse Vert és la responsable de la botiga. Des de ben petita, es va anar introduint al món de l´estudi i la botiga fotogràfica. A més, s´ha format en les noves tècniques digitals i ha introduït la digitalització de la fotografia a l´establiment familiar.

En el moment actual, Montse Vert explica que la clau perquè una botiga de fotografia pugui mantenir-se oberta és «tocar-ho tot». En aquest sentit, l´establiment encara revela els rodets tradicionals i assegura que «gairebé cada setmana ens en porten algun», encara que també imprimeixen imatges digitals i, si cal, ajuden a escollir les que han quedat millor.

Tot i això, també realitzen altres activitats relacionades amb la fotografia com per exemple fotos d´estudi, imatges artístiques, reportatges de casaments, comunions o industrials, entre d´altres.

També explica que mantenen una clientela molt fidel i que d´algunes famílies han fet el reportatge del casament dels pares, el fills i fins i tot dels néts, fet que diu que «ens fa sentir molt orgullosos».