Banco Mediolanum estrena oficina d'assessoria a Manresa

Banco Mediolanum, entitat especialitzada en la gestió de patrimonis, ha inaugurat a Manresa una oficina d'assessors financers de l'entitat (anomenats internament Family Bankers). El nou despatx, de 300 m?2;, estarà a disposició de tretze Family Bankers que ara com ara assessoren 1.985 clients de la zona. Així mateix, servirà com a centre d'activitat i de punt de trobada dels assessors amb els seus clients, ja que els assessors financers d'aquesta entitat bancària es desplacen on els clients necessitin.

La nova oficina és al carrer del Bruc, 108-110. L'objectiu d'aquesta obertura, segons fonts de Mediolanium, és impulsar el creixement de l'activitat del banc a la Catalunya Central, motiu pel qual l'entitat està immersa en un procés de selecció de nous assessors que vulguin desenvolupar la seva activitat amb el banc.

A la inauguració, que va tenir lloc dimarts passat, va ser present l'alcalde de Manresa, Valentí Junyent; Neus Comellas, regidora de Projecció de Ciutat i Festes; Vittorio Colussi, conseller delegat de Banco Mediolanum; Salvo La Porta, director comercial de l'entitat, i Manel de Sande, responsable de Banco Mediolanum a la Catalunya Central.

Durant l'acte, Vittorio Colussi va assegurar que «Manresa és una peça clau per mantenir el creixement de l'entitat a la zona, ja que és un territori que té molt potencial de creixement i a Banco Mediolanum hi apostem».

Per la seva banda, La Porta va posar les instal·lacions i el banc a disposició de tots aquells professionals de les finances que vulguin emprendre la seva pròpia carrera dins el món de l'assessorament financer i convertir-se en Family Bankers. «A Manresa hi ha professionals del món de les finances que han quedat a l'atur per culpa de la crisi financera però que són un actiu molt solvent i preparat. Estaríem encantats de comptar amb ells i doanr-los suport en el desenvolupament de la seva carrera professional si així ho desitgen», va afirmar La Porta.

Banco Mediolanum va néixer el 1982 i avui té més d'1,2 milions de clients a Itàlia, Irlanda, Alemanya, Luxemburg i Espanya, i està considerat un dels grans actors del mercat de l'estalvi gestionat de les famílies. El grup financer va adquirir l'any 2000 la participació majoritària de l'accionariat de Fibanc, el grup fundat el 1983 a Barcelona per Carlos Tusquets amb l'objectiu de crear una entitat especialitzada en la gestió patrimonial. El 2004, Grup Mediolanum va adquirir la totalitat de l'accionariat de Fibanc. El 2010, Banc Mediolanum va esdevenir la nova marca de l'entitat.