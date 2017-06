Obre portes la 20a edició de la 080 com a aparador del disseny català

La vintena edició de la 080 Barcelona Fashion va obrir les portes ahir al migdia amb les desfilades de Daniel Rosa i Krizia Robustella, després de les presentacions de les marques infantils Bóboli i Little Crative Factory. El conseller d'Empresa i Coneixement, Jordi Baiget, va valorar la importància d'aquesta setmana de la moda, que durarà fins al 30 de juny, com a aparador per mostrar la moda catalana arreu del món. Aquest any, seran un total de 37 disse-nyadors i marques els encarregats de presentar les seves propostes, entre les quals la manresana Miriam Ponsa (que desfila avui a les 19 h) i les igualadines Escorpión (dimecres, 14 h) i Punto Blanco (dijous, 12.30 h).

Aquesta edició, segons el seu director, Miquel Rodríguez, pretén posar Catalunya com a «capdavantera al món de la moda». «És una possibilitat molt important de fer una projecció internacional de la nostra marca», va coincidir la CEO de Bóboli, Arancha Algás. A més, s'estrenen en aquesta ocasió alguns creadors emergents com Mietis, Jnorig, Colmillo de Morsa i AMT.

En referència a les noves participacions, el dissenyador Daniel Rosa va destacar que la participació en aquest esdeveniment és molt important per a les marques que comencen. «És un impuls perquè és una passarel·la que ja té un nom i un recorregut i això ens enriqueix», va afirmar el guanyador del Premi Nacional al Disseny Emergent. Al llarg de la setmana hi ha previstes diverses activitats paral·leles relacionades amb el món de la moda.