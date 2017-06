La pensió mitjana a Catalunya puja un 2% al juny fins als 955,67 euros

L'import mitjà de les pensions a Catalunya ha crescut un 2% aquest juny respecte al mateix mes del 2016 fins als 955,67 euros, per sobre la mitjana espanyola, que és de 920,22 euros, segons ha informat aquest dimarts el Ministeri de Treball i Seguretat Social. En total, s'han abonat 1.699.555 pensions, de les quals 1.088.948 van ser prestacions per jubilació, que van sumar un import mitjà de 1.081,05 euros, un 2,1% més. La resta de pensions van ser per orfandat (48.514 amb un import de 378,41 euros), per favor de familiars (1.409 amb un import de 560,67 euros), per incapacitat permanent (165.664 amb un import mitjà de 1.021,68 euros) i viduïtat (395.020 amb un import de 654,66 euros).