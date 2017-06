La CE imposa una sanció rècordde 2.424 milions d'euros a Google

La Comissió Europea (CE) va imposar ahir al gegant tecnològic Google una sanció de 2.424 milions d'euros, la multa més gran de la seva història a una compa-nyia per abús de posició dominant, per concedir avantatges considerats «il·legals» al seu propi servei de comparació de compres quan els internautes utilitzen el motor de cerques.

«Per què Google no pot fer el que vulgui, si és la seva pàgina i el seu servei, per què no pot simplement combinar-lo?», es va preguntar la comissària europea de Competència, Margrethe Vestager, en una roda de premsa per comunicar la decisió de l0Executiu de la Unió Europea.

Vestager va destacar que «el que ha fet Google és il·legal sota les normes antimonopoli de la UE», ja que va negar a altres empreses l'oportunitat de «competir sobre els seus mèrits i la innovació» i, als consumidors europeus, una oferta més àmplia de serveis.

La Comissió Europea tanca d'aquesta manera una investigació de gairebé set anys que va obrir al novembre del 2010 per aclarir si Google vulnerava la lliure competència en concedir preferències al seu servei de comparació de compres.

El dossier, que l'antecessor de Vestager, l'espanyol Joaquín Almunia, va intentar tancar amb un acord de compromisos, va prendre un to més dur amb l'arribada de la política danesa a final del 2014.

Vestager va recordar que la posició dominant d'una empresa no és il·legal en si mateixa, però va deixar clar que aquesta té l'«especial responsabilitat» de no abusar d'aquest domini.

La Comisisió Europea va concloure que la companyia ha donat un lloc prominent al seu propi servei de comparació de compres, de manera que quan un consumidor fa una recerca a Google amb la qual el servei de compres vol mostrar resultats, aquests apareixen propers als resultats de la cerca.

A més, segons la Comissió, Google «va degradar» els serveis de comparació de competidors en els seus propis resultats de cerques.

Així, els serveis de comparació de compres rivals apareixien en els resultats de cerca de Google en funció d'algoritmes genèrics de recerca del gegant informàtic, en els quals va incloure criteris que degradaven els serveis aliens.

«Les proves mostren que fins i tot els rivals més ben posicionats apareixien, de mitjana, només en la pàgina quatre dels serveis de cerca de Google, i altres fins i tot més avall», va indicar la CE.

«Revisarem la decisió de la Comissió detalladament mentre considerem una apel·lació, i esperem continuar defensant el nostre cas», va declarar per la seva banda el vicepresident i assessor legal general de Google, Kent Walker.

Va defensar que quan els consumidors compren en línia, volen trobar els productes que busquen «ràpidament i fàcilment», i els anunciants volen al seu torn «promoure els mateixos productes».

Google va recalcar, a més, que «milers de comerciants europeus» utilitzen els seus anuncis «per competir amb companyies més grans, com Amazon o eBay».

La multa s'ha calculat segons el valor dels ingressos de Google obtinguts del seu servei de comparació de compres en els tretze països de l'Espai Econòmic Europeu, entre els quals hi ha l'estat espa-nyol, on l'empresa va introduir aquestes pràctiques.