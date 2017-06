Trobada de joves i empresaris per tractar la selecció de personal

Empresaris i joves professionals del Bages es reuniran aquest divendres en una sessió en la qual abordaran diferents aspectes de la selecció de personal. Tindrà lloc a l'Oficina Jove del Bages i oferirà un espai on joves titulats i joves empresaris de diversos sectors professionals de la comarca del Bages es trobaran per conversar de temes relacionats amb la selecció de personal. La jornada és organitzada per l'Ajuntament de Manresa, el Consell Comarcal del Bages i PIMEC Joves Catalunya Central i s'emmarca en el pla de Garantia Juvenil.

L'objectiu de la sessió, titulada «Trobada amb joves empresaris», és que els joves que hi assisteixin coneguin de primera mà com es desenvolupa una entrevista de feina, què es valora en un currículum, les competències més demanades, en quins canals confien les empreses per publicar les ofertes de feina, o compartir experiències d'emprenedoria, entre d'altres.