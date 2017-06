Els escàndols debiliten el creixement d'un Brasil que no aixeca el cap

Assetjat pels escàndols de corrupció, el govern brasiler ha tornat a retallar les projecció de creixement per aquest any, que se situa per sota del 0,5%, menys de la meitat del que preveia fa alguns mesos.

Els pronòstics s'han debilitat a mesura que s'ha intensificat la crisi política que viu el país, que ha augmentat aquesta setmana després que el president del Brasil, Michel Témer, va ser denunciat per la Fiscalia pel delicte de corrupció passiva.

Com una mena de mantra, Témer ha repetit en els seus últims discursos que el "govern està col·locant al país als rails", però els números continuen febles en un estat amb un índex d'atur de més del 13%.

Mentre l'Executiu lluita per sobreviure, el ministre d'Hisenda, Henrique Meirelles, ha assegurat que el creixement serà menor del 0,5%, després de les agudes caigudes del 3,8% el 2016 i del 3,6% el 2015.

En l'última previsió oficial, divulgada a l'abril passat, el govern va pronosticar una expansió del producte interior brut (PIB) de mig punt percentual i va rebaixar l'estimativa anterior de l'1%.

"Serà un pèl menor del 0,5% però amb seguretat serà positiu", va manifestar Meirelles en un acte amb inversors celebrat ahir dimecres a Sao Paulo.

El ministre va afegir que estan "avaluant l'efecte de tot això (la crisi política) per arribar a una conclusió, però és important dir que hi ha un cert ajust, però no és un ajust on hi hagi un impacte rellevant".

L'economia brasilera continua estancada, tot i el creixement de l'1% el primer trimestre d'aquest any, i la seva recuperació serà "lenta" enmig de la interminable crisi política, segons analistes consultats avui per Efe.

Des que va esclatar l'escàndol que esquitxa directament a Témer, el passat mes de maig, els analistes del mercat financer han reduït setmanalment les seves projeccions de creixement, que en un mes va passar del 0,49% al 0,39%, segons l'últim butlletí divulgat pel Banc Central (BC).

"No hi ha cap recuperació evident", diu l'economista Nelson Marconi, del centre d'estudis econòmics Fundació Getulio Vargas (FGV). La incertesa política i la inestabilitat de l'executiu després de la denúncia presentada per la Fiscalia contra Témer espanten qualsevol tipus d'inversió en l'economia més gran de Sud-amèrica.

"Cap empresari en la seva plena consciència prendrà un decisió (d'inversió) en aquest escenari i això afecta l'ocupació. Aconseguir un estímul per a l'economia és inviable", destaca Marconi.

Nuno Manoel Fouto, professor de la Universitat de Sao Paulo (USP), assenyala que amb l'actual situació política la "inversió serà feble" i s'endarrerirà la recuperació brasilera. Subratlla que el creixement de l'1% del PIB de gener a març va estar impulsat pel sector agropecuari, però va recordar la debilitat que encara pateixen la indústria i el sector serveis, dos motors importants de l'economia local.

Amb les dades del primer trimestre, l'executiu va celebrar el final de la recessió després de vuit trimestres seguits en negatiu i va utilitzar els números com a bandera per eclipsar la crítica situació que viu el president Témer, qui resisteix al poder tot i la pressió de la oposició i d'alguns aliats perquè renunciï.

Enmig d'aquest escenari, la fundació política alemanya Konrad Adenauer va publicar recentment un informe en què va assegurar que no veu una solució propera a la profunda crisi política del Brasil, a la qual Témer, segons va dir, va aconseguir sobreviure amb "maniobres qüestionables".

Témer s'ha aferrat al poder i ha obert una guerra amb el poder judicial, després de carregar durament contra el fiscal general, Rodrigo Janot, que va presentar la seva denúncia davant el Suprem. La Fundació, en un document de sis pàgines, també va assenyalar que el país va perdre importància en l'escenari internacional.