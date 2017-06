La Generalitat formarà personal de l'administració en mobilitat elèctrica

La Generalitat, a través de l'Institut Català d'Energia (ICAEN), formarà avui en mobilitat elèctrica els tècnics de mobilitat i els responsables i conductors de les flotes públiques de les diferents administracions de la Catalunya Central. L'objectiu del curs, a més de familiaritzar els treballadors públics amb el funcionament del vehicle elèctric, és dotar les diferents administracions del coneixement i de les eines perquè contribueixin al desenvolupament del vehicle elèctric a Catalunya.

La sessió formativa, que es farà a Manresa, a la seu dels Serveis Territorials a la Catalunya Central del departament d'Empresa i Coneixement, inclourà una aproximació al funcionament tant dels vehicles elèctrics com dels punts de recàrrega, i aprofundirà en els diferents instruments que cada administració té al seu abast per incentivar i fomentar la mobilitat elèctrica. També s'explicaran les polítiques de la Generalitat en matèria de mobilitat elèctrica, i s'incidirà en les línies d'ajuts per a punts de recàrrega posades en marxa per l'ICAEN i en els objectius del desplegament territorial de la xarxa de recàrrega ràpida pública per als anys 2017 i 2018. La formació es completarà amb una sessió pràctica de conducció de vehicles elèctrics.

Segons fonts del departament, la sessió formativa per al personal de les administracions de la Catalunya Central s'emmarca en el Pla estratègic per al desplegament d'infraestructura de recàrrega per al vehicle elèctric a Catalunya 2016-2019 (PIRVEC), que la Generalitat va posar en marxa el 2016. En aquest any, segons dades del Govern, s'ha fet créixer la xarxa ràpida de recàrrega pública dels 19 emplaçaments i 39 punts de recàrrega fins als 42 emplaçaments i 126 punts de recàrrega a tot el territori, als quals cal afegir-hi 8 emplaçaments privats més.

D'altra banda, el PIRVEC ha estat el marc per posar d'acord distribuïdores d'energia, gestors de les estacions i fabricants «per avançar cap a un model més còmode i senzill per a l'usuari, i que evolucionarà perquè es pugui accedir als punts de recàrrega des del telèfon mòbil», segons fonts de la Generalitat. Aquesta tecnologia s'està provant en un punt de recàrrega a Sant Cugat del Vallès.

A part, les més de 70 institucions, empreses i administracions que formen part del PIRVEC han identificat les diferents barreres que dificulten el desplegament d'una xarxa de recàrrega i que impedeixen que la iniciativa privada se'n faci càrrec. Des del PIRVEC es va elaborar una proposició de llei per eliminar aquestes barreres administratives i econòmiques, que ha estat tramesa al Congrés.