El jutge podria decidir demà sobre la pròrroga al Cogulló

El jutge de la secció tercera de la sala contenciosa del TSJC resoldrà probablement demà l´incident d´execució de sentència presentat per ICL per demanar prorrogar fins el 30 de juny del 2019 els abocaments al Cogulló. Aquest matí s´ha celebrat una vista en que les parts en litigi (ICL, els veïns de la Rampinya com a part denunciant, la Generalitat i l´Ajuntament de Sallent, personat a darrera hora) han exposat els seus arguments.

Durant la vista, molt tècnica i que ha durat poc més d´una hora, ICL ha demanat a l´associació de veïns si compleix els requisits i ha demanat discuples per la tardança en la redacció de l´informe, els arguments del qual ha exposat davant del jutge Manuel Taboas i ha defensat l´incident d´execució perquè ´la sentència no es pot donar per executada´.

Aquest, precisament, ha estat un punt de discòrdia per al lletrat de l´associació de veïns Climent Fernández, que ha argumentat que la sentència ja s´està executant i que no es pot modificar i ha reclamat que l´empresa no està legitimada per fer-ho ja que ´pot ser fer un frau de llei o un abús de dret´, ha dit el lletrat.

Durant la vista, ICL s´ha compromès al ´cessament immediat dels abocaments´ si incompleix les condicions que presenta l´informe i ha dit que presentarà un aval econòmic de 3,9 milions d´euros.

L´Ajuntament de Sallent ha exigit quatre mesures per continuar els abocaments: una garantia econòmica, un calendari a presentar en un termini màxim d´un mes per verificar les actuacions trimestrals, la constitució d´una comissió de seguiment (que ICL i la Generalitat també proposen) i posar en coneixement del tribunal el seguiment dels compromisos. Al mateix temps, l´Ajuntament ha dit rotundament que la seva voluntat es que ´desaparegui el runam però en condicions i amb garanties´.

La Generalitat, per la seva banda, ha argumentat que les condicions per establir el límit temporal es mantenen i ha avançat que podria estudiar una pròrroga més que curta que la que proposa ICL.

Al seu torn, la Rampinya ha insistit que el pla d´ICL ´no aporta res´, ja que ´és el que diu de fa 20 anys´ i ha titllat aquest procediment d´´excusa´ per justificar l´ajornament. Segons l´advocat Climent Fernández la documentació aportada per ICL té poc ´rigor´ i ha apuntat que no s´hi especifica el nombre de llocs de treball directes de la mineria a Sallent. L´advocat ha insistit en el perjudici que genera la mina i ha posat com exemple d´afectació la situació al barri de l´Estació de Sallent o els costos de la dessalinització.