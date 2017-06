Una de cada quatre empreses catalanes ja va invertir en R+D durant l'any 2016

El percentatge d'empreses catalanes que han invertit en recerca i desenvolupament (R+D) ha incrementat del 24,1% el 2015 al 25,4% el 2016, segons les dades publicades pel Baròmetre de la Innovació a Catalunya d'ACCIÓ. Del total d'empreses amb R+D, el 58,2% hi ha destinat més recursos durant el 2016; el 37,2%, els mateixos; i el 4,6%, menys recursos. Així mateix, el 54,6% de les empreses catalanes ha innovat el 2016 (enfront del 54,0% del 2015).

El conseller delegat d'ACCIÓ, Joan Romero, va destacar ahir en una trobada amb periodistes que «la innovació empresarial és fonamental per a la competitivitat d'un país i per afavorir la internacionalització d'una economia». En aquest sentit, el Baròmetre mostra que el 53,7% de les empreses innovadores són també exportadores, mentre que només el 19,4% de les companyies no innovadores exporta.

L'estudi assenyala que les empreses innovadores concentren els seus esforços en els processos (68,1%), seguits de l'apartat de productes i serveis (65,6%), mètodes d'organització (64,8%), màrqueting i comercialització (49,0%), reputació i valor de marca (40,0%) i model de negoci (29,8%). Pel que fa a la incorporació de noves tecnologies, el 18,9% de les empreses innovadores ha invertit en big data; el 10,9%, en l'Internet de les coses; el 7,3%, en realitat augmentada i el 3,8%, en impressió 3D.

En aquest sentit, el Baròmetre assenyala que el 80,3% de les empreses innovadores preveu incrementar la seva facturació aquest 2017, mentre que el 64,1% espera millorar la productivitat; el 45,9%, rebaixar el cost mitjà; el 35,6%, augmentar el nombre de treballadors i el 8,0%, aconseguir ingressos per llicències i royalties.

Així mateix, el 74,4% de les empreses innovadores ha invertit en la formació dels seus treballadors en aspectes relacionats amb la innovació.

El directiu d'ACCIÓ va assenyalar que la Generalitat ha fet un «esforç pressupostari» per contribuir a la innovació empresarial, amb una convocatòria d'ajuts per valor de 43 milions d'euros aquest 2017 (8 milions més que l'any anterior) i 20 milions addicionals de suport als centres tecnològics. Romero justifica aquesta intervenció pública per «l'alt risc» que comporten les inversions en innovació per part de les empreses i -addicionalment- per les dificultats d'accés al finançament bancari tradicional.



500 milions en salut

La recerca en ciències de la salut duta a terme als centres de recerca biomèdica i instituts d'investigació sanitària de Catalunya ha mogut més de 500 milions d'euros en dos anys, d'acord amb les dades dels exercicis 2014 i 2015, 300 dels quals van correspondre a aquesta darrera anualitat.

Així es desprèn dels informes de la Central de Resultats de Recerca que analitzen els recursos, la transferència i la producció científica dels diferents centres i instituts participats per la Generalitat de Catalunya, a partir de les dades dels exercicis 2014 i 2015, com també les convocatòries del Pla Estratègic de Recerca i Innovació en Salut (PERIS) 2017, i que va presentar ahir l'Agència de Qualitat i Avaluació Sanitàries de Catalunya (AQuAS) en un acte celebrat al paranimf de la facultat de Medicina de la Universitat de Barcelona.

Subvencions directes

Durant el 2015, la Generalitat va atorgar per subvenció directa al conjunt de centres/instituts un total de 60,2 milions d'euros, el 3,5% més que l'any 2014. Tanmateix, la capacitat global per captar recursos competitius dels centres/instituts va augmentar el 26%, i la de recursos no competitius, el 10%.

Les xifres totals indiquen que per cada euro que la Generalitat va invertir en els centres i instituts, aquests van tenir la capacitat i la suficiència de captar quatre euros mitjançant fons competitius i no competitius. Aquest fet, a més de permetre dur a terme més projectes de recerca i augmentar la qualitat per millorar l'assistència sanitària i la salut de la població, representa un increment de mig punt respecte a les dades de l'any 2014.