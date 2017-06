Els carburants s'abarateixen l'1% en la vigília de l'operació sortida d'estiu

Els preus dels carburants afronten la primera operació sortida de l'estiu en el seu nivell més baix des del novembre de l'any passat, i per tant d'aquest exercici, després de caure gairebé l'1% l'última setmana, segons dades del Butlletí Petrolier de la Unió Europea (UE). La gasolina súper de 95 octans ha baixat el 0,85% la darrera setmana comptabilitzada, fins a 1,172 euros per litre, mentre que el gasoil d'automoció ho ha fet el 0,86% i s'ha situat a 1,041 euros per litre. En el termini d'un mes, la gasolina s'ha abaratit el 3,54% i el gasoil, el 4,23%. Des de principi d'any, el preu de la gasolina acumula un descens del 5,25% i el del gasoil, del 7,63%.

La caiguda és encara més acusada des dels màxims assolits el setembre del 2012, el 23% en el cas de la gasolina i el 27,96% en el del gasoil d'automoció.