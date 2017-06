La CUP critica la sentència i demana passar les mines a gestió pública

L´assemblea de la CUP a la Catalunya Central ha emès un comunicat en el que valora de ´greu perill per a la mineria´ la decisió del jutge de suspendre temporalment la sentència que obligava l´empresa ICL-Iberpotash a deixar d´abocar al runam del Cogulló de Sallent a partir d´avui.

La formació anticapitalista considera que la pròrroga emesa pel tribunal dóna via lliure a la firma per ´continuar fora de la legalitat´ amb la seva activitat.

En el mateix comunicat, l´assemblea territorial cupaire defensa que la única alternativa per poder tirar endavant l´activitat minera a la zona passa per deixar l´explotació de la mina en gestió pública, com ja es va fer entre els anys 1991 i 1998. Una solució, aquesta, que consideren que seria la única que podria aportar garanties de cara a la conservació dels llocs de treball i, alhora, asseguraria una explotació respectuosa amb el medi ambient.