Una expectació inusual a la sala del contenciós del Tribunal Superior de Justícia

Ahir hi havia cert enrenou entre els funcionaris de la sala del contenciós del TSJC, on no és freqüent la presència de mitjans ni l'expectació pels casos que s'hi resolen, habitualment plens de paperassa i qüestions procedimentals. Tampoc és habitual la presència de públic, i ahir n'hi havia: representants legals d'ICL, el president de l'Associació de la Rampinya, Benet Vendrell, i Emili Aguilera, Jep Ribera i Jordi Iborra, del col·lectiu Prousal. Els tres representants de la plataforma destacaven ahir la «contundència» amb què s'havia expressat el representant de l'Ajuntament de Sallent i argumentaven que «l'empresa diu ara que cessarà l'activitat si incompleix, però és que ja està incomplint», i demanaven valorar «què és més car: indemnitzar els treballadors o llençar 1,6 milions de tones més al Cogulló?».