La Generalitat inverteix 22,2 milions en la lluita contra l'atur a la Catalunya Central

El Servei Públic d'Ocupació de Catalunya (SOC), que depèn de la Generalitat, inverteix 22,2 milions d'euros en la lluita contra l'atur a les comarques centrals (el Bages, el Berguedà, el Solsonès, l'Anoia i Osona). Segons va explicar ahir a Manresa Mercè Garau, directora del SOC, les accions que s'estan implementant gràcies a aquesta inversió beneficien un total de 12.300 persones.

Els diferents programes tenen per objectiu que els beneficiats puguin entrar en el mercat laboral. Garau va concretar que les diferents accions que porten a terme prioritzen els col·lectius amb més dificultats per accedir-hi. Entre ells hi ha els joves que ni estudien ni treballen, les dones, els aturats de llarga durada i les persones més grans de 45 anys.

Les accions que es porten a terme són programes d'orientació professional (589.988 euros i 1.649 beneficiaris), de gestió de la col·locació en el mercat de treball (556.770 euros i 1.049 beneficiaris), de qualificació professional (5,53 milions d'euros i 3.988 beneficiaris), de foment de l'ocupació (3,49 milions d'euros i 311 beneficiaris), de promoció de la creació d'ocupació (6,56 milions d'euros i 4.292 beneficiaris) i els plans de garantia juvenil (5,46 milions d'euros i 939 beneficiaris).

La directora del SOC també va insistir en el fet que les persones que busquen feina s'inscriguin al servei d'ocupació. En aquest sentit va assenyalar que, l'any passat, de les 2.019 ofertes que van gestionar les oficines del SOC a la Catalunya Central, 1.069 es van cobrir amb les persones que hi estaven inscrites. A més, s'hi van fer 125.052 atencions, 45.032 entrevistes ocupacionals, 47.685 avaluacions d'ocupabilitat, 3.788 orientacions individuals i es van gestionar 2.626 capitalitzacions de l'atur.

Garau va destacar que en l'últim any les xifres d'atur han millorat, però va fer notar la necessitat que hi hagi una ocupació de qualitat amb contractes més estables i uns salaris més elevats. En aquest sentit, també va assegurar que malgrat la recuperació econòmica i que el PIB ja ha tornat a nivells del 2007, el nivell d'ocupació està 11 punts per sota.