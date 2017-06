Vendrell diu que no sap encara si es convocarà l'assemblea de la Rampinya

Benet Vendrell, president de l'Associació de Veïns de la Rampinya, a la qual la titular del jutjat de primera instància número tres de Manresa ja ha reclamat en dues ocasions en l'últim mes que convoqui una assemblea general extraordinària de l'associació, deia ahir «no saber encara si la farem», i assegurava que la decisió judicial «es pot recórrer». Segons Vendrell, «el que se'ns demana és il·legal».



La providència judicial arriba arran d'una demanda d'un veí del barri, José María Sánchez, que ha reclamat la convocatòria d'una assemblea extraordinària en què la junta ofereixi als socis informació detallada sobre el conflicte de l'entitat respecte del runam del Cogulló i dels corresponents procediments judicials oberts amb la finalitat de prendre les decisions oportunes, segons constava en la primera providència dictada l'1 de juny passat. La jutgessa ha advertit la junta directiva amb multes i de dur el cas a la fiscalia, en cas que s'incompleixi el seu requeriment.



Sánchez acusa la junta de l'associació de no convocar les assemblees corresponents a cada exercici, entre altres presumptes irregularitats. Benet Vendrell, per la seva banda, insisteix que l'associació és «totalment legal», i recorda que l'entitat «ve de lluny». Amb tot, reconeix que no s'han aportat les actes, i argumenta que «el departament de Justícia no ens ho va posar com a condició quan s'havia d'acreditar les entitats». Segons Vendrell, tant les actes com els pressupostos «es van actualitzant sobre la marxa» i assegura que «tenim totes les actes i s'han fet totes les assembles periòdicament, i sense fallar, des del 1977».