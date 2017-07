Campuzano serà el pròxim convidat dels dinars de DEIM, dilluns que ve

El diputat i portaveu del PDeCAT al Congrés, Carles Campuzano, participarà aquest proper dilluns 3 de juliol en un dinar de DEIM. El dinar i xerrada-col·loqui tindrà lloc de les 2 del migdia a les 4 de la tarda al restaurant El Canonge de Manresa, i està obert al públic. El preu per a les sòcies de l'entitat és de 16 euros, i per als no socis, de 19 euros.

La conversa amb Campuzano girarà a l'entorn dels reptes de present i futur de les pensions.

Campuzano és llicenciat en Dret per la Universitat de Barcelona. Del 1982 al 1996 va ser militant de la Joventut Nacionalista de Catalunya (JNC), on va exercir de Secretari General durant 5 anys. Ha estat regidor a Vilanova i la Geltrú (1987-1992), diputat al Parlament de Catalunya (1992-1995) i des del 1996 fa de diputat al Congrés. Actualment, és el portaveu dels seus diputats al Congrés.