Un projecte d'allotjaments ecològics guanya el premi Universitat Emprèn

El projecte empresarial Glamping Salut Activa, presentat per Xavier Farré, estudiant de la FUB, va ser el guanyador del premi al millor pla d'empresa del Programa Universitat Emprèn. Es tracta d'un projecte basat en el lloguer d'ecoallotjaments integrats en la natura, confortables i de disseny amb activitats grupals dirigides. Farré es va emportar els 1.500 euros del guardó que li va lliurar la regidora Cristina Cruz en l'acte de presentació dels projectes finalistes celebrat aquest dijous a l'edifici FUB2.

Seguidament, la regidora d'Ocupació i Emprenedoria va lliurar un accèssit al projecte Veggie, de l'alumna Andrea Menage, també estudiant de la FUB, dotat amb 750 euros i que consisteix en la fabricació i venda de bosses artesanals, totalment naturals, ecològiques i personalitzades.

Aquests alumnes guanyadors tenen, a més, descomptes per continuar la seva formació en alguna de les tres universitats que participen en el programa Universitat Emprèn a Manresa: la Fundació Universitària del Bages (FUB), l'Escola Politècnica de Manresa (EPSEM) i la Universitat Oberta de Catalunya (UOC). La U-Emprèn està impulsada per l'Ajuntament de Manresa a través del centre de desenvolupament Empresarial (CEDEM).

El programa, que enguany celebra la vuitena edició, té per objectiu fomentar la cultura emprenedora i la creació d'empreses entre els joves universitaris de Manresa, per tal d'incrementar a mitjà i llarg termini el número d'iniciatives i de projectes empresarials promoguts per aquest col·lectiu.

L'obertura de l'acte va anar a càrrec de Mònica de Llorens, delegada de la Catalunya Central de la UOC. Tot seguit, l'emprenedor Pau Yànez, fundador de l'empresa Geomotion, va fer una xerrada sobre els valors d'emprendre.

La part central de la jornada va ser la presentació davant del jurat dels diferents projectes empresarials que aspiraven al premi. En l'edició d'enguany s'han rebut cinc projectes de diferents àmbits, des de l'àmbit rural fins al món de la pastisseria, passant per la fabricació de bosses artesanes i l'alimentació ecològica i vegetariana.