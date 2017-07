EMI farà formació per accedir a llocs de treball de Balearia

Fundació EMI-Manresa i Balearia Eurolíneas Marítimas, SA, amb la participació de Fundació Balearia (Escola de l'Empresa Baleària), han signat un conveni de col·laboració en l'àmbit formatiu i d'intermediació laboral pel qual les dues entitats col·laboraran en l'execució d'un projecte de formació professionalitzadora i de capacitació tècnica en l'àmbit marítim amb l'objectiu que els participants puguin accedir a ofertes laborals de Baleària.

Amb aquesta finalitat, segons han explicat fonts de l'empresa manresana en un comunicat, «s'alinearan, en tot allò que sigui possible, les propostes formatives en aquest àmbit desenvolupades per la Fundació EMI-Manresa i les necessitats de llocs de treball manifestades per Baleària». L'objecitu és «aconseguir que els processos formatius tinguin a la seva finalització un impacte directe pel que fa a ocupabilitat dels participants en les accions formatives proposades».