Fainé, Brufau i Fornesa han de tornar el que han cobrat per assistir a consells

Els expresidents de La Caixa, Ricard Fornesa i el manresà Isidre Fainé, i l'exdirector general Antoni Brufau, president de Repsol, hauran de tornar a l'entitat financera les quantitats percebudes per la seva assistència a consells d'administració d'empreses participades per l'entitat.

La secció segona de la sala contenciosa administrativa de l'Audiència Nacional va decidir el 8 de juny passat que els tres havien de tornar les quantitats rebudes en concepte de consellers d'una sèrie d'empreses –SegurCaixa, Repsol, Telefónica, Abertis i Gas Natural– en els exercicis 2004, 2005 i 2006.

Tots tres van rebre les esmentades quantitats, per les quals van tributar en les seves declaracions fiscals, encara que tant la Llei d'Òrgans Rectors de Caixes d'Estalvis (LORCA) vigent en aquells anys, com la Llei de Caixes d'Estalvis de Catalunya (LCAC) contemplen que l'exercici del càrrec de president i de director general «requereix dedicació exclusiva i serà, per tant, incompatible amb qualsevol activitat retribuïda».

Sobre aquelles activitats que s'exerceixin «en representació de La Caixa», les retribucions diferents de les dietes d'assistència o similars «hauran de cedir-se» a l'entitat financera, «per compte de la qual realitza l'esmentada activitat o representació». Han de cedir a La Caixa el que van cobrar, prossegueix la sentència, ja que no es pot admetre que van participar en els esmentats consells d'administració «en el seu propi nom», cosa incompatible amb la dedicació exclusiva que se'ls exigia. No obstant això, la sentència de la secció segona va en contra d'allò acordat per la secció sisena de la pròpia Audiència Nacional pocs mesos abans, el mes de març d'aquest any. En aquella ocasió, la secció sisena va considerar que els directius «van actuar en el seu propi nom i no en nom i en representació de La Caixa», per la qual cosa van rebre les corresponents retribucions i van tributar l'IRPF.

Segons sosté l'esmentada sentència, els certificats que detallen les esmentades retribucions, emesos per les empreses participades per La Caixa en els consells de les quals van actuar Fainé, Brufau i Fornesa, indicaven que aquests «han actuat en nom i representació pròpia», i constitueixen, per tant, prova que aquestes actuacions no vulneraven cap obligació d'exclusivitat.

CaixaBank demanarà a l'Audiència Nacional que aclareixi la sentència, en diferir d'aquest veredicte previ. Així ho van informar ahir fonts del banc, que van reconèixer «discrepar» amb la sentència dictada el 8 de juny. Des de l'entitat recorden que la sentència de la secció sisena, amb data de 3 de març, és ferma, i, per tant, l'assumpte té naturalesa de cosa jutjada, no cal ser revisada. CaixaBank ja ha iniciat les accions oportunes perquè l'Audiència Nacional aclareixi el motiu d'aquestes discrepàncies.