El govern apuja l'1,3% el sostre de despesa del 2018 i estudia com abaixar l'IRPF

El govern central va aprovar ahir el sostre de despesa de 2018, que apuja l'1,3% i suma 119.834 milions d'euros, alhora que el ministre d'Hisenda i Funció Pública, Cristóbal Montoro, va reconèixer que estudia com abaixar l'IRPF i es mostra convençut que hi haurà acord amb Ciutadans en aquest terreny.

Montoro va presentar ahir l'Acord sobre els objectius d'estabilitat pressupostària i de deute públic per al 2018-2020 i el límit de despesa no financer del 2018 que s'incrementa en 1.497 milions d'euros respecte al del 2017. Això permetrà que la despesa ministerial ascendeixi a uns 35.000 milions l'any que ve. Es tracta d'una apujada «moderada», va assenyalar el ministre, que permetrà que l'economia segueixi creixent i creant ocupació i ajudarà Espanya a sortir del procediment de dèficit excessiu el 2018.

Al costat del límit de despesa no financera el govern també ha aprovat el camí de consolidació fiscal per al proper trienni, que manté els objectius de dèficit del conjunt de les administracions públiques en el 2,2 % per al 2018, l'1,3 % per al 2019 i el 0,5 % per al 2020.

Segons les estimacions del ministeri d'Hisenda, el 2018 i el 2019 l'Administració central tindrà un dèficit del 0,7 % i del 0,3 %, respectivament, mentre que el de les comunitats autònomes se situarà en el 0,3 % i el 0,0 %, i les entitats locals tindran equilibri des del 2018-2020. El dèficit de la Seguretat Social es reduirà fins a l'1,2 % al 2018 i l'1% al 2019, per situar-se al 0,5 % al 2020.

D'altra banda, l'Executiu ha decidit flexibilitzar la regla de despesa que l'ha situat en el 2,4 % per al 2018, en el 2,7 % per al 2019 i en el 2,8 % per al 2020. Quant al deute públic, l'any que se situarà en el 97,6 % i en el 95,4 % i el 92,5 % per a 2019 i 2020.

El govern de Mariano Rajoy negocia ja amb els grups parlamentaris el suport als objectius de dèficit i de deute que acompanyen el sostre de despesa i que seran debatuts i votats la setmana que ve al ple del Congrés.

El ministeri d'Hisenda analitza com abaixar els impostos, tal com exigeix Ciutadans per poder votar a favor d'aquest pla. Montoro confia que en els pròxims dies es pugui arribar a un acord amb la formació taronja per reformar i baixar l'IRPF i el secretari general de Ciutadans, José Manuel Villegas, el va advertir ahir que és «innegociable» una abaixada d'aquest impost l'any 2018.

El ministre també es va mostrar disposat a reunir-se amb la resta de formacions malgrat que el PSOE ja ha anunciat que no donarà suport al sostre de despesa perquè retalla l'Estat de Benestar. Amb aquest PSOE, va assenyalar Montoro, «coincidirem el mínim», però «per la nostra part no quedarà».

L'Acord sobre els objectius d'estabilitat pressupostària i de deute públic que van acompanyar al sostre de despesa del 2017 va ser aprovat amb els vots a favor de PP, PSOE, Ciutadans, PNB i CC, i els vots en contra de Units Podem-A Comú Podem-en Marea, ERC i PDeCat, mentre que el diputat de Nova Canàries, Pedro Quevedo, es va abstenir.



Millora macroeconòmica

El Consell de Ministres també ha millorat l'últim quadre macroeconòmic del govern, en elevar tres dècimes la previsió de creixement per a aquest any (al 3 %) i la de creació d'ocupació (al 2,8 %), i en abaixar una dècima la taxa d'atur, fins al 17,4 % de mitjana anual i el 16,5 % en termes d'Enquesta de Població Activa (EPA).

La millora de les previsions s'estén a la resta del període, amb creixements del PIB del 2,6 % al 2018, el 2,5 % al 2019 i el 2,4 % al 2020, xifres que es traduiran íntegrament en creació d'ocupació, el que afavorirà un descens progressiu de la taxa d'atur fins a una mitjana del 11,8 % al 2020.

El càlcul del govern de Mariano Rajoy és que es generin 500.000 llocs de treball a l'any, el que permetrà tancar el 2020 amb 20,5 milions d'ocupats.