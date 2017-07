L'atur baixa a Catalunya de 18.102 persones al juny

La contractació del sector serveis per atendre la demanda d'una nova temporada de rècord del sector turístic ha baixat el nombre de persones inscrites a les llistes del Servei d'Ocupació de Catalunya (SOC) fins a 391.388 desocupats, cosa que suposa 18.102 aturats menys que el mes de maig, segons dades publicades pel ministeri d'Ocupació i Seguretat Social. Tot i la caiguda de l'atur per quart mes consecutiu, el descens que s'ha registrat aquest juny és el més baix que s'observa en aquest mes des de l'octubre del 2012 quan la caiguda va ser de 15.356 persones. El nombre d'aturats que ha tancat el mes de juny, 391.388 desocupats, se situa en xifres no vistes des de l'octubre del 2008 quan el nombre de persones sense feina era de 377.999 persones.