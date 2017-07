L'empresa càrnia Casademont presenta concurs de creditors

Casademont, un dels principals elaboradors carnis de les comarques gironines, ha presentat concurs de creditors davant la impossibilitat de fer front al seu elevat deute. La mesura, que ahir es va comunicar a la plantilla, arriba després de mesos d'incertesa i de retards en el pagament de les nòmines.

Fonts sindicals asseguren que la històrica empresa també ha negociat la incorporació d'inversors i, segons avança La Vanguardia, l'empresa aragonesa Piensos Costa hauria presentat una oferta per adquirir-la i mantenir la plantilla.

Fundada fa seixanta anys, Casademont compta amb centres de treball a Bonmatí i Palol de Revardit i dóna feina a més de 250 empleats.

En la darrera dècada, la companyia ha tancat diversos exercicis en números vermells, i ha impulsat diferents mesures laborals, entre elles una important retallada salarial l'any 2013. Aquella va ser una de les mesures del pla estratègic que també apostava per racionalitzar la cartera de clients i productes (apostant per gammes més altes), impulsar la innovació i la presència de Casademont en mercats exteriors.

L'any 2015, la companyia va refinançar un deute de 24 milions d'euros amb 8 bancs. Un acord, que segons una informació d'Europa Press d'ara fa un any, donava tranquil·litat a la companyia "per als pròxims 7 anys".

Casademont va tancar l'exercici 2015 amb 418.000 euros de beneficis, fet que li suposava deixar enrere quatre anys de números vermells, amb unes pèrdues d'un milió d'euros l'any anterior. La facturació havia crescut aquell any un 2%, amb 44 milions d'euros, i el benefici brut d'explotació (Ebitda) s'havia incrementat un 55%, fins a 3,99 milions.

L'aposta russa

Casademont va tancar el 2016 amb un creixement del 100% de les vendes al mercat rus vist l'any anterior. Per a aquest exercici l'empresa preveu tenir-hi un creixement del 50%. Fa dos anys, Casademont va arribar a un acord amb Atria, grup de capital finlandès i amb planta d'elaboració a Sant Petersburg, per produir localment a Rússia i comercialitzar productes a través de la seva xarxa de distribució a canvi d'un royalty per cada quilo de producte venut. Les vendes de Casademont han crescut especialment a Moscou i a Sant Petersburg. Per a aquest any la firma gironina preveu introduir-se a altres grans ciutats del país.