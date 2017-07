Masats celebra els seus 50 anys buscant la consolidació al sector del ferrocarril

Masats SA va aplegar tots els seus treballadors el passat divendres en un sopar de gala al Museu de la Tècnica de Manresa per celebrar els cinquanta anys de l'empresa amb seu a Sant Salvador de Guardiola, especialitzada en la producció de sistemes de portes pneumàtiques i elèctriques, rampes d'accés, portes d'andanes i plataformes elevadores per a autobusos i autocars.

A l'esdeveniment, hi van assistir més de 300 empleats i diversos representants institucionals, com Jordi Baiget, llavors encara conseller d'Empresa i Coneixement de la Generalitat de Catalunya, i els alcaldes de Manresa i Sant Salvador de Guardiola, entre altres.

L'esdeveniment va ser amenitzat per l'actor català Pep Plaza. Durant l'esdeveniment, es va fer un reconeixement públic als treballadors que porten a la companyia més de 25 anys. La celebració va finalitzar amb l'actuació de l'orquestra Mrs. Glow.

Masats celebra els seus 50 anys, marcats per una trajectòria de creixement, diversificació i internacionalització de l'empresa. En els últims 5 anys, l'empresa ha incrementat la seva facturació en el 70 % i l'any passat va registrar una facturació de 42,2 milions d'euros, produint 21.500 equips de portes (15.000 pneumàtiques i 6.500 elèctriques), 800 rampes i 240 elevadors per a minusvàlids .

Masats s'ha convertit en un dels referents internacionals en sistemes de portes, tant elèctriques com pneumàtiques, per a vehicles de transport per a viatgers, així com sistemes d'accessibilitat al transport públic per a persones de mobilitat reduïda. Masats disposa d'unes infraestructures que ocupen 14.626 metres quadrats a Sant Salvador de Guardiola.

Segons dades de la mateixa companyia, l'exportació té una forta presència a Masats, ja que representa actualment el 54 % de la seva producció, arribant a 45 països de tot el món, com ara Polònia (per a les plantes productives de les principals marques), Mèxic, Portugal, Malàisia i Alemanya, entre altres.

Segons expliquen fonts de la companyia bagenca, entre els reptes de futur de Masats hi ha la consolidació de la seva posició en el sector del ferrocarril, en la qual hi treballa des de fa uns anys, i en el qual s'hi comencen a tenir demandes a llarg termini, així com la introducció de les portes d'andanes, un sector totalment diferent a les portes embarcades en vehicles que l'empresa amb seu a Sant Salvador ha produït fins al moment.