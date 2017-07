Els mileuristes estaran exempts de pagar l'IRPF

El president de Ciutadans (Cs), Albert Rivera, ha anunciat aquest dijous que ha arribat a un acord amb el Govern perquè els "mileuristes", és a dir, els que cobrin per sota de 14.000 euros anuals, estiguin exempts del pagament de l'IRPF.

Rivera ha fet públic aquest acord en la seva intervenció en EFEForoLíderes, on ha confirmat que els 32 diputats de Cs votaran la setmana que ve al Congrés a favor del sostre de despesa de 2018 en haver aconseguit el compromís de l'Executiu de reduir la càrrega de l'IRPF per un valor de 2.000 milions d'euros.

A més d'aquesta exempció de l'IRPF per als espanyols que guanyin menys de 14.000 euros anuals, Rivera ha avançat també una rebaixa impositiva per al tram entre els 14.000 i els 17.500 euros, i una "devolució" d'1.200 euros per a les famílies amb persones amb discapacitat o majors a càrrec.

En total, el líder de Ciutadans calcula que 3,5 milions d'espanyols es beneficiaran d'aquestes rebaixes fiscals acordades amb l'Executiu de Mariano Rajoy.

Rivera s'ha felicitat que el ministre d'Hisenda, Cristóbal Montoro, hagi accedit a aquesta rebaixa impositiva quan fa amb prou feines una setmana es negava en rodó, i ha agraït el treball del seu equip econòmic en la negociació amb l'Executiu.

"Montoro ja ha dit que sí a Ciutadans, bàsicament perquè som necessaris", s'ha congratulat el líder de Ciutadans, que ha subratllat que ells "no barallen per cadires" sinó per mesures que redunden en benefici de tots els espanyols.