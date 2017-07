El govern central dóna oxigen a les comunitats i abaixarà l'IRPF

El govern central ha modificat els objectius de dèficit del 2018 i 2019 per apujar una dècima el de les comunitats autònomes, alhora que ha tancat amb Ciutadans un principi d'acord per abaixar l'IRPF l'any vinent, tot en nom de tirar endavant el sostre de despesa. El ministre d'Hisenda, Cristóbal Montoro, va comunicar ahir que es «retira» l'acord de sostre de despesa presentat dilluns en un Consell de Ministres extraordinari i es proposa un de nou «fruit de les negociacions polítiques». S'hi eleva una dècima, fins al 0,4% del PIB, l'objectiu de dèficit de les comunitats autònomes per al 2018, i una altra dècima al del 2019, fins al 0,1% del PIB, ajornant l'equilibri en els seus comptes al 2020 .

Aquesta dècima suposa un marge addicional d'uns 1.000 milions cada any per a les regions, que donaran llum verda al canvi en un Consell de Política Fiscal i Financera (CPFF) divendres al matí. Després, s'aprovarà al Consell de Ministres perquè la setmana que ve es voti en el Ple del Congrés. «Estic convençut que la proposta serà ben acollida per les comunitats autònomes i per tant (al CPFF) hi haurà una votació clara a favor», va dir Montoro en un dinar de l'Associació per al Progrés de la Direcció i Deloitte.

Montoro va explicar que el canvi és «fruit de les negociacions polítiques» de cara a la convalidació de la pujada de l'1,3% del sostre de despesa per al 2018, primer pas per a l'elaboració dels Pressupostos Generals, i va convidar el PSOE a unir-se a aquestes negociacions de les quals, fins ara, no en formen part.

La modificació per a les autonomies no implicarà canvis en els objectius del conjunt de les administracions públiques que es mantindran en el 2,2% del PIB per al 2018, l'1,3% per al 2019 i el 0,5% per al 2020. La dècima de més per a les CCAA sortirà de la Seguretat Social, que reduirà la seva meta a l'1,1% del PIB el 2018 i al 0,9% el 2019.



Redisseny de l'IRPF

Al costat d'aquesta modificació, el secretari general de Ciutadans, José Manuel Villegas, va avançar un principi d'acord amb Hisenda per abaixar l'IRPF el 2018 per un valor proper als 2.000 milions, amb la finalitat que hi hagi un «alleujament fiscal» a les rendes més desfavorides, vulnerables i amb menys ingressos. Montoro va explicar que aquesta rebaixa encara s'està dissenyant i que podria consistir en una abaixada de tipus només per a les rendes més baixes, que s'acompanyaria d'un augment de «determinades» deduccions de la quota. També s'estudia la possibilitat de pujar el mínim no subjecte a retenció d'IRPF, que és de 12.000 euros.