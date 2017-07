L'Ajuntament de Manresa ofereix 32 llocs de treball mitjançant plans d'ocupació

L'Ajuntament de Manresa, amb el suport de la Diputació de Barcelona i en el marc del Programa Complementari de Foment de l'Ocupació Local, ha convocat una oferta pública d'ocupació dirigida a contractar persones a l'atur a través de plans d'ocupació.

Els candidats han d'estar en situació d'atur, prèviament inscrits al Servei d'Ocupació de Catalu-nya com a demandants d'ocupació i no han de cotitzar a cap dels règims de la Seguretat Social. Els contractes seran de 9 o 12 mesos i a jornada completa.

Les places convocades són setze d'auxiliars administratius; 11 de tècnics; 1 tècnic/a de grau mitjà d'ocupació, coordinador del programa; 1 arquitecte; 3 arquitectes tècnics; 1 tècnic de grau mitjà-sociòleg per projectes de Serveis Socials; 1 enginyer tècnic per projectes del Servei d'Emergències i Protecció Civil; 1 tècnic de grau mitjà per projectes de Medi Ambient; 1 tècnic de grau mitjà de projectes de Cultura; 1 tècnic esportiu d'activitats físicoesportives; 1 tècnic de grau mitjà de gestió de projectes; 1 paleta per realitzar els treballs vinculats a la construcció, reparació i manteniment de construccions i obres en general, a la via publica o edificis municipals; 4 peons, per realitzar treballs de suport o elementals vinculats a la construcció, reparació i manteniment de construccions, instal·lacions d'aigua, gas, electricitat, obres, pintura, fusteria i llauneria.

Les funcions i requisits establerts per a cada plaça es poden consultar a partir d'avui mateix al web municipal (a l'apartat d'Oferta pública d'ocupació, interinatges i contractes temporals), o al BOP d'ahir.

Per poder participar en el procés de selecció cal entrar una instància a Recursos Humans de l'Ajuntament, des d'avui i fins al dia 25 de juliol, ambdós inclosos.