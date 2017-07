El metall bagenc debat sobre els nous reptes en la selecció de personal

Empreses del metall de la comarca del Bages van celebrar ahir al Palau Firal de Manresa la tercera i darrera sessió de les «Matinals del sector del metall», que han tingut la participació de representants de patronals i responsables tècnics de Recursos Humans, tècnics i docents de formació ocupacional. En aquesta darrera jornada, els assistents van debatre sobre els problemes de reclutament i nous reptes en la selecció de personal en les empreses del metall. En les primeres dues sessions ja es van abordar els temes de detecció de perfils professionals més demandats i de difícil cobertura, així com definir les aptituds, actituds i formació necessària per als futurs treballadors del metall. Aquestes matinals estan impulsades pel CIO de l'Ajuntament, en el marc del projecte Ocupació al Bages Industrial, i dinamitzades per la Patronal Metal·lúrgica del Bages i PIMEC .