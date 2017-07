CaixaBank, escollit Best Bank in Spain 2017 per Euromoney

CaixaBank ha estat escollit Best Bank in Spain 2017 per la publicació britànica Euromoney. Aquesta és la quarta vegada que l'entitat rep aquest reconeixement. Els anys 2012, 2013 i 2015 la revista ja va reconèixer el lideratge financer de CaixaBank. En aquesta ocasió, la publicació britànica ha destacat el seu continu creixement, a través de la integració de BPI, fet que permetrà al grup financer augmentar la seva competitivitat. Uns altres factors decisius a l'hora d'atorgar el guardó ha estat la digitalització dels seus processos i productes, així com el seu compromís social.

Aquest és el segon guardó que rep CaixaBank per part d'Euromoney durant aquest 2017. El mes de febrer passat, el banc va ser escollit com a millor entitat de banca privada a Espanya per tercer any consecutiu