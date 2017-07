L'ocupació a la comarca creix el 3,3%, nou dècimes menys que el 2015

Segons l'estudi conjunt de la Cambra i la Diputació de Barcelona, a la finalització del 2016, l'ocupació registrada de la població resident al Bages havia augmentat el 3,3% respecte l'any anterior, un creixement nou dècimes inferior al del 2015 i lleugerament inferior al de la mitjana de la demarcació (3,6%). Així, l'any va acabar amb 67.245 persones ocupades residents a la comarca, 2.162 més que l'anterior.

Per sexe, l'ocupació va créixer més en els homes (3,7%) que en les dones (2,9%). Així, el Bages va ser la comarca on l'ocupació femenina menys va créixer durant el període, 6 dècimes per sota la mitjana provincial (3,5%). Les dones van suposar el 46,1% del total de persones ocupades.

Quant a la nacionalitat, la població estrangera va arribar als 5.483 ocupats, i l'espanyola, als 61.762. Els ocupats de nacionalitat estrangera van augmentar el 10,8%, fet que situa el Bages com la segona comarca on més creixen, només per sota de l'Anoia (12,8%). El nombre d'ocupats de nacionalitat espanyola va créixer el 2,7%. D'aquesta manera, el pes de la població estrangera sobre el total de població ocupada va augmentar sis dècimes en el darrer fins any, fins al 8,2%.

La variació interanual de la població ocupada resident a la comarca va registrar reduccions en només cinc dels trenta municipis de la comarca (Mura, Marganell, Rajadell, Sant Mateu de Bages i Fonollosa). Per contra, destaca l'augment absolut d'ocupació a Manresa (1.039), Sant Vicenç de Castellet (112) i Sant Joan de Vilatorrada (116).

La taxa d'ocupació registrada global de la població en edat de treballar al Bages es va situar, en acabar el 2016, en el 60,8%, nou dècimes per sota de la demarcació (61,7%).

L'evolució dels llocs de treball (professionals de les empreses de la comarca, hi resideixin o no), continua la tendència positiva dels darrers exercicis, amb un creixement del 3,5%, mig punt per sota, però, del creixement conjunt de la demarcació. En el cas de les empreses, el creixement ha estat menys important, del 0,9%. Una diferència que s'explica, segons l'informe, perquè el crixement s'ha produït principalment en grans empreses o petites i mitjanes ja creades.