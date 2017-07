Els treballadors que cobrin menys de 14.000 euros no hauran de pagar IRPF

Aquelles persones que cobren menys de 14.000 euros anuals estaran exempts de pagar l'IRPF a partir del 2018. A més, hi haurà una rebaixa impositiva per a aquells que estiguin entre els 14.000 i els 17.500 euros anuals; i una devolució de 1.200 euros anuals per a famílies amb persones discapacitades i persones grans a càrrec. Així ho va anunciar ahir el president de Ciutadans (Cs), Albert Rivera, que ha arribat a un acord amb l'executiu espanyol perquè els 32 diputats de Cs votin a favor del sostre de la despesa del 2018 el proper dimarts al Congrés.

En una intervenció a Efe Fòrum Líders, el president de Ciutadans va assegurar que ha arrencat el compromís del govern estatal per reduir la càrrega de l'IRPF en 2.000 milions d'euros. El líder de Ciutadans va xifrar en 3,5 milions de persones les que es beneficiaran de les rebaixes fiscals que ha acordat amb l'executiu de Mariano Rajoy. Fins ara, estaven exempts de fer la declaració de la renda els treballadors que cobraven menys de 12.000 euros anuals, i amb l'acord de Ciutadans el llindar s'ha apujat fins als 14.000 euros. Així, el pacte beneficarà «els mileuristes», va afirmar Rivera.

D'altra banda, s'ha acordat una reducció fiscal per a aquells treballadors que perceben entre 14.000 i 17.500 euros anuals, «aquelles classes mitjanes treballadores que tenen dificultat d'arribar a finals de mes», va dir Rivera.

Per últim, Cs ha pactat amb Montoro una devolució anual de 1.200 euros, similar a la que ja perceben les famílies amb nens de 0 a 3 anys, per a aquelles famílies amb discapacitats o persones grans a càrrec. Rivera calcula que hi ha 700.000 famílies en aquesta situació a l'estat espanyol.



Un milió de beneficiats

Els tècnics del ministeri d'Hisenda (Gestha) calculen que l'ampliació per al pròxim any del nombre de persones que no tindran l'obligatorietat de declarar IRPF que ingressen entre 12.000 i 14.000 euros podrà beneficiar un milió de contribuents. Els tècnics preveuen que aquest acord polític podrà suposar un estalvi d'uns 800 euros l'any per a les famílies que es vegin beneficiades per l'exempció. La mesura, que tindrà un impacte en els ingressos de l'Estat de més de 750 milions d'euros, també beneficiarà els contribuents que guanyen entre 14.000 i 17.000 euros l'any, que veuran com la factura a Hisenda es reduirà en uns 250 euros de mitjana.

Gestha alerta que una baixada de l'IRPF per al pròxim any pot «augmentar el risc» d'incompliment de l'objectiu de dèficit públic fixat per al 2018 en el 2,2% pel conjunt de l'Estat. Els tècnics d'Hisenda recorden que per preveure aquest impacte negatiu en el comptes de l'Estat hi ha dos precedents. Un, quan el descens de l'IRPF que es va acordar distribuir en dos anys i finalment es va avançar al juliol del 2015 va disparar el dèficit fins al 5,1% del PIB, incomplint amb l'objectiu fixat en el 4,2%. El segon,es va produir el 2016 en l'impost de societats quan el govern espanyol in extremis va recuperar el pagament a compta de l'Impost de Societats, davant la caiguda a plom de la recaptació que es va produir després de la decisió del govern d'eliminar aquest pagaments a compte a partir del gener del 2016 i que va fer caure la recaptació en uns 8.000 milions d'euros.