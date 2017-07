Els polígons del Bages han perdut 504 empreses des de l'any 2012

Els polígons d'activitat econòmica del Bages han perdut 504 empreses en el període comprès entre l'1 de gener del 2012 i l'1 de gener del 2017, segons l'informe Sòl industrial i grans parcel·les al Bages 2017, que elabora el Consell Comarcal del Bages. El nombre de treballadors als polígons també s'ha reduït de 3.602, tot i que en els últims dotze mesos estudiats s'havia experimentat un augment de 1.107 empleats. Segons l'estudi, en l'últim exercici s'estaria recuperant l'activitat als polígons després de la crisi econòmica i del mercat de treball.

L'estudi del Consell Comarcal fa una radiografia de les possibilitats de trobar grans parcel·les no edificades disponibles al conjunt de polígons d'activitat econòmica de la comarca. La Cambra de Comerç de Manresa i altres entitats socioeconòmiques de la comarca han manifestat diverses vegades la seva inquietud per no poder donar resposta a la demanda de parcel·les de grans dimensions.

L'estudi afirma que actualment a la comarca els polígons d'activitat econòmica existents ocupen 1.440,9 hectàrees, de les quals 911 hectàrees es destinen a parcel·les de sòl industrial. D'aquestes, el 74,7% ja estan ocupades. El sòl industrial disponible no edificat ascendeix a 105,6 hectàrees (més 15,2 hectàrees ja edificades), i les grans extensions de sòl industrial es concentren actualment a Sant Fruitós de Bages (polígons Carretera de Berga i El Grau), Sallent (polígons Pla del Mas i Plans de la Sala LogisBages), Manresa (Els Comtals II), Avinyó (El Soler), Navarcles (Solervicens) i Artés (Santa Maria d'Artés ampliació II).

Un dels aspectes que destaca l'informe és l'escassetat de parcel·les de grans dimensions que es comercialitzen als polígons i la necessitat de revisar amb profunditat parcel·les grans que no es comercialitzen actualment i podrien augmentar significativament l'oferta de la comarca.

L'estudi també considera la possibilitat que l'emplaçament de possibles noves instal·lacions empresarials industrials pugui efectuar-se no només en solars ja edificats sinó també en sòls industrials previstos per desenvolupar, en casos en què la necessitat de l'empresa no sigui immediata i aquesta pugui esperar el temps necessari per tirar endavant la urbanització d'un nou sector. En aquest cas, les opcions a la comarca són més elevades ja que hi ha 346,3 noves hectàrees previstes per desenvolupar i, alhora, en tractar-se de nous desenvolupaments, podrien adaptar-se molt millor a les necessitats específiques de l'empresa sol·licitant.

Les dades s'han extret del portal http://poligonsbages.cat/venda-lloguer, on hi ha el cens comarcal de naus i terrenys en venda o lloguer de la comarca que es va actualitzant permanentment des de l'any 2010 per facilitar la cerca de sòl i sostre industrial i facilitar el contacte amb els diferents intermediaris en la venda i lloguer dels diferents espais disponibles per ocupar.

L'informe avalua potencials solars i terrenys disponibles a la comarca amb l'objectiu de tenir una relació ordenada d'opcions davant d'una eventual demanda de sòl industrial sense edificar de grans dimensions (més de 0,25 hectàrees/25.000 m2 ).

El cens de naus comercialitzades s'ha sobreposat a la informació de parcel·les no edificades d'acord amb la informació cadastral. Així, no només s'han tingut en compte les parcel·les que s'estan comercialitzant, sinó totes les parcel·les potencialment disponibles a cadascun dels polígons.