El 92% de les empreses familiars de l'estat espanyol venen a l'estranger

Les empreses familiars espanyoles tenen un alt grau d'internacionalització: el 92% ven els seus productes o serveis a l'exterior, sis punts més que fa dos anys, i el 40% dels seus ingressos procedeixen de mercats externs a l'espanyol. Aquestes són algunes de les conclusions que apareixen a L' Enquesta Mundial de l'Empresa Familiar, elaborada per la consultoria mundial PwC, a partir de l'opinió de 2.802 empresaris de companyies familiars de tot el món, 36 a Espanya, conclou que l'obertura d'altres mercats de les empreses espanyoles familiars és superior a la mitjana mundial, on el 86% ven fora dels seus propis mercats. L'estudi estima que en els pròxims anys els ingressos procedents de l'exterior podríen augmentar fins al 50%.

El document recull les expectatives de creixement de les empreses familiars espanyoles pels propers 5 anys, que ja augura que són molt positives: el 83% espera augmentar els seus ingressos de forma sostinguda i el 8% preveu un creixement agressiu. A més, conclou que hi ha una relació directa entre l'utilització de fonts de financiació alienes a la companyia (com la sortida dels mercats de capitals), i de les expectatives de creixement dels negocis familiars arreu. Les que esperen tenir un augment dels ingressos per sobre del 10% els pròxims cinc anys són les més obertes a utilitzar diferents fonts de finançament externes (bancs, mercats de capitals, etc). María Sanchiz, sòcia responsable de l'unitat d'Estratègia de l'Empresa Familiar de PwC, considera que «cada empresa ha de trobar el proveïdor financer que s'ajusti més a les seves necessitats, però obrir-se més a totes les opcions que hi ha al mercat sempre és positiu».

L'informe es fa ressó de les principals preocupacions i desafiaments a les quals s'enfronten els empresaris de les empreses familiars. Per la part de les preocupacions –i a curt termini–, la situació del mercat és el principal motiu d'inquietud pel 50% dels enquestats, seguida del desenvolupament de nous productes (22%), i de l'increment de la competència (19%). Pel que fa als reptes als quals s'enfronten els propers cinc anys, els més importants són seguir essent innovadores (69%), per ser capaces d'atraure talent (67%) i per aprofitar els avantatges de la digitalització i de les noves tecnologies (64%).

L'estudi conclou que aquests són conscients de la importància de la incorporació del factor digital als seus negocis. Així ho asseguren el 69% dels enquestats, que afirmen, a més, tenir un pla per treure'n el millor rendiment possible a les seves empreses. Només l'11% es sent vulnerable a les noves tecnologies, pel 21% de la mitjana global.

El futur de les empreses per les següents generacions segueix essent la principal preocupació de les empreses familiars espanyoles. Només el 6% de les companyies familiars tenen un pla de successió documentat i comunicat, davant del 15% de les seves homòlogues mundials. Dit d'una altra manera, el 64% de les empreses de propietat familiar d'Espanya (43% en el món) no tenen preparada la successió. Una circumstància que té especial importància si tenim en compte que el 77% d'aquestes empreses té previst traspassar la propietat a la família i només el 9% espera vendre-la o sortir a borsa.