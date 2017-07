L'ICF finança 855 empreses de la Catalunya Central per un import de 218 milions d'euros

En els darrers cinc anys, l'Institut Català de Finances (ICF) ha finançat 855 empreses de la Catalunya Central per un import global de 218,3 milions d'euros.

L'entitat financera pública catalana ha donat a conèixer aquestes dades a Manresa, en el marc d'una jornada que ha organitzat al Centre Tecnològic de la ciutat, per presentar al teixit empresarial del Berguedà, el Solsonès, el Bages i el Moianès els productes i instruments financers que té a la seva disposició per finançar inversions, circulant i capital.

La sessió l'han obert l'alcalde de la ciutat, Valentí Junyent, la delegada del Govern a la Catalunya Central, Laura Vilagrà, el president de la Cambra de Comerç de Manresa, Pere Casals, i el conseller delegat de l'ICF, Josep Ramon Sanromà.

El conseller delegat de l'ICF ha explicat que "som aquí per explicar què és l'ICF, què fem i com ho fem". Precisament aquesta jornada a Manresa, forma part de tot un conjunt de presentacions que l'ICF està duent a terme arreu de Catalunya per explicar i apropar l'entitat financera pública catalana a tot el teixit empresarial del país.

Sanromà ha explicat que l'ICF és "el banc públic especialista en aportar finançament addicional a les empreses i empresaris de Catalunya", i que en els darrers anys "el Govern ha impulsat canvis legislatius i organitzatius per tal que l'entitat pugui actuar com a banc públic d'inversions i finançament, a imatge i semblança d'un centenar d'institucions financeres públiques que operen arreu d'Europa". "El nostre objectiu" ha dit, "és contribuir al creixement econòmic de les comarques de la Catalunya Central, i de tot el país".

Posteriorment, la directora general d'Inversions Creditícies i Risc de l'ICF, Anna Àlvarez, ha presentat als assistents els productes i instruments financers que l'entitat té a disposició de les empreses i emprenedors, entre els que destaquen els préstecs -per a inversió i circulant-, els avals i la inversió en capital risc. Els principals valors dels productes de l'ICF són "el finançament a llarg termini, la diversificació del risc, que no incorporen la contractació de cap tipus de producte addicional i que s'adapten al llarg del cicle vital de l'empresa", ha destacat.

També ha explicat altres línies de finançament que l'ICF ha llançat al mercat conjuntament amb alguns departaments de la Generalitat i amb condicions preferents per a sectors concrets com la indústria, l'agricultura, l'economia social i la cultura, entre d'altres.

Posteriorment, el president de la Fundació IBAM, Joan Estany, i la consellera delegada d'INOXTOP i QUALINOX, Laura Macià, han explicat les seves experiències en matèria de finançament, i en concret, les solucions de finançament que l'ICF els va aportar per tirar endavant els seus projectes.

Assessorament individualitzat

Un cop finalitzades les presentacions, l'equip comercial de l'ICF ha atès de manera individualitzada més d'una desena d'empreses que han sol·licitat assessorament per tal d'estudiar les seves necessitats de finançament i els seus projectes.

L'ICF compta amb un delegat comercial a la Catalunya Central per apropar la seva oferta de finançament a les empreses manresanes; les assessora en l'anàlisi de les seves necessitats financeres i les acompanya durant tot el procés.