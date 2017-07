Tecnospiro inverteix 1,5 milions a renovar les instal·lacions a Sant Joan

Tecnospiro va inaugurar ahir les seves noves instal·lacions al polígon del Pla dels Vinyats de Sant Joan de Vilatorrada, un projecte en què l'empresa dels germans Josep i Ramon Jou ha invertit 1,5 milions d'euros. La nova planta, de 1.500 metres quadrats i que ja està en funcionament des de la tardor passada, incorpora els departaments d'I+D, exportació i fabricació i muntatge dels braços roscadors Roscamat. Tecnospiro és una empresa fabricant d'engranatges de precisió i mecanismes de transmissió mecànica per a la indústria dels béns d'equip que exporta prop del 90% de la seva producció. Tecnospiro està especialitzada en sectors de tecnologia capdavantera com l'aeronàutica, l'automoció i el ferrocarril.

La inauguració va tenir la presència de la directora general d'Indústria de la Generalitat, la igualadina Àngels Chacón, els alcaldes de Manresa i Sant Joan, Valentí Junyent i Gil Ariso, respectivament, i una àmplia representació de clients i proveïdors de l'empresa santjoanenca. Durant els parlaments, Josep Jou, president del grup Spiroide al qual pertany Tecnospiro, va recordar la trajectòria de la societat, fundada el 1947 per Josep Maria Jou, i va posar en valor el fet de ser una empresa ja en la seva tercera generació familiar que «crea, fabrica i ven producte». Jou va explicar que el canvi d'instal·lacions respon a una necessitat diversa de millorar l'organització i guanyar en espai de treball, a més de modernitzar en general la imatge de l'empresa. Jou va recordar com Tecnospiro va superar l'impacte de la crisi. «El 2008 vam tocar el sostre en vendes i l'any següent vam experimentar la davallada més gran de la història». Un contrast del qual l'empresa va sortir reforçada gràcies a la «constant» innovació. En la resta d'intervencions, els alcaldes Ju-nyent i Ariso i la directora general van destacar l'aposta de Tecnospiro pel territori i la rellevància d'inversions com aquesta que demostren la vitalitat de la pime, la fracció clau de l'empresariat a Catalunya.

El projecte empresarial que va donar lloc a Tecnospiro va néixer com a Especialitats Mecàniques Jou en un local del centre de Manresa. El 1982, es van crear les dues societats actuals, Tecnospiro i Engranajes Especiales SA. Quatre anys després, Ramon Jou, responsable del desenvolupament industrial de l'empresa, va crear el braç articulat Roscamat, el model 300 del qual va dur la societat a l'èxit empresarial el 1992.

El grup Spiroide va traslladar les seves instal·lacions a Sant Joan de Vilatorrada a començament dels anys vuitanta, i el 1987 va ocupar una nau de 1.800 metres quadrats al Pla dels Vinyats. Actualment, el negoci d'Engranajes Especiales ocupa 3.300 metres quadrats al mateix polígon.

El grup té una plantilla de 66 empleats, 28 dels quals ho són de Tecnospiro. Aquesta empresa, en constant creixement, ha fet un salt quantitatiu en l'últim exercici, quan ha experimentat un increment del 30% en la facturació. Enguany, es preveu que l'empresa assoleixi gairebé els 5 milions. En conjunt, el grup factura uns 10 milions d'euros.