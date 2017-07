La compra de pisos augmentarà aquest any més del 15%, segons Servihabitat

El preu de l'habitatge pujarà aquest any una mitjana del 4,1% i el nombre d'operacions de compravenda augmentarà el 15,2%, fins a superar les 465.000, segons l'informe Mercat Residencial a Espanya elaborat per Servihabitat Trends, la plataforma d'anàlisi impulsada per Servihabitat. El nombre d'habitatges iniciats creixerà el 15,3% i el d'immobles acabats ho farà el 20,2%, mentre que l'estoc (existències) d'obra nova es reduirà el 17,8%. Segons l'informe, el mercat residencial mostra clars signes de recuperació aquest any. El conseller delegat de Servihabitat, Julián Cabanillas, assenyala que «tots els indicadors mostren un creixement sostenible i consolidat del sector, encara que a diferents ritmes». «El procés de normalització del mercat, amb un increment en la pressió de la demanda i la consegüent pujada de preus, no s'està produint de forma homogènia al territori», explica.